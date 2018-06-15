«Россети» и китайская электросетевая компания расширяют сотрудничество

В пятницу в Москве генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский принял делегацию Государственной электросетевой компании (ГЭК) Китая во главе с председателем правления Шу Инбяо. Стороны обсудили возможности дальнейшего расширения сотрудничества.

Так, речь шла о перспективах цифровизации электросетевого хозяйства России и внедрения новейших решений в управлении энергопотреблением. Кроме того, крупнейшие в мире электросетевые компании могут работать вместе в области научно-технических изысканий, обмениваться технологиями и специалистами, пишут НИ.