«Россети» и китайская электросетевая компания расширяют сотрудничество

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Москве прошли переговоры между руководством «Россетей» и ГЭК Китая, сообщают «Новые Известия».
В пятницу в Москве генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский принял делегацию Государственной электросетевой компании (ГЭК) Китая во главе с председателем правления Шу Инбяо. Стороны обсудили возможности дальнейшего расширения сотрудничества.
Так, речь шла о перспективах цифровизации электросетевого хозяйства России и внедрения новейших решений в управлении энергопотреблением. Кроме того, крупнейшие в мире электросетевые компании могут работать вместе в области научно-технических изысканий, обмениваться технологиями и специалистами, пишут НИ.
По итогам переговоров руководители компаний подтвердили намерения продолжать сотрудничество.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей