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Каждый житель Башкирии обращается к врачам в среднем 9 раз в год
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Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
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Каждый житель Башкирии обращается к врачам в среднем 9 раз в год

Сегодня, 10:34ОбществоМарат ГареевФото: pixabay.com
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