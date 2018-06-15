Каждый житель Башкирии обращается к врачам в среднем 9 раз в год
18 лет назад в Башкирии было в 2 раза больше больниц и поликлиник.
Любопытную статистику, приуроченную к празднованию Дня медицинского работника, который отмечается в ближайшее воскресенье, 17 июня, привел Башкортостанстат.
Так вот, в 2017 году по республике всех посещений врачей, в том числе, зубных и профилактические осмотры, было 38 миллионов раз. На каждого жителя Башкирии, включая новорожденных, это в среднем приходится по 9 посещений в год.
В круглосуточные стационары обратились в прошлом году (легли в больницу, выражаясь проще) 881 тысяча человек, в том числе, 140 тысяч детей.
В круглосуточных и дневных стационарах медики Башкирии провели 268 тысяч операций. Еще 160 тысяч операций было проведено в поликлиниках.
Всего на территории Башкирии 154 больничных и амбулаторно-поликлинических организаций. Это по состоянию на начало 2018 года. В 2016 году их было 156, в 2015 году их было 165.
В 2000 году больниц и поликлиник в Башкирии было в 2 раза больше, чем сейчас – 329 штук. А при СССР еще больше – 360. Зато в 1913 году их было всего 51.
Врачей всех специальностей в Башкирии работает 17,1 тысячи человек. В их числе 4,3 тысячи – терапевты, 1,7 тысячи человек – хирурги, 1,6 тысяч – педиатры, 1,7 тысячи – стоматологи.