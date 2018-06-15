Каждый житель Башкирии обращается к врачам в среднем 9 раз в год

Любопытную статистику, приуроченную к празднованию Дня медицинского работника, который отмечается в ближайшее воскресенье, 17 июня, привел Башкортостанстат.

Так вот, в 2017 году по республике всех посещений врачей, в том числе, зубных и профилактические осмотры, было 38 миллионов раз. На каждого жителя Башкирии, включая новорожденных, это в среднем приходится по 9 посещений в год.

В круглосуточные стационары обратились в прошлом году (легли в больницу, выражаясь проще) 881 тысяча человек, в том числе, 140 тысяч детей.

В круглосуточных и дневных стационарах медики Башкирии провели 268 тысяч операций. Еще 160 тысяч операций было проведено в поликлиниках.

Всего на территории Башкирии 154 больничных и амбулаторно-поликлинических организаций. Это по состоянию на начало 2018 года. В 2016 году их было 156, в 2015 году их было 165.

В 2000 году больниц и поликлиник в Башкирии было в 2 раза больше, чем сейчас – 329 штук. А при СССР еще больше – 360. Зато в 1913 году их было всего 51.