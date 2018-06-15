Как уфимцы отмечают праздник Ураза-байрам: фоторепортаж

Сегодня, 15 июня, мусульмане Уфы, как и всего мира, отмечают праздник Ураза-байрам.

Фото: Артур Салимов, mkset.ru

Вместе с Курбан-байрамом, который также известен, как праздник жертвоприношения, Ураза-байрам является одним из главных праздников.

Фото: Артур Салимов, mkset.ru

По преданию, праздник Ураза был установлен самим пророком Мухаммедом еще в 624 году. По-арабски он звучит как Ид аль-Фитр.

Ураза-байрам символизирует окончание священного для всех мусульман месяца Рамадан. В течение всего Рамадана мусульмане воздерживаются от еды, питья и развлечений до захода солнца. Исключение делается только для детей, стариков.

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

В Уфе праздничная молитва прошла вот всех мечетях. В соборной мечети «Ляля-тюльпан» службу провел глава Центрального духовного управления мусульман Талгат Таджуддин.

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

На открытой площадке Life-Style центра были организованы праздничные гуляния, ярмарка, площадки для детей и, конечно, угощение праздничным пловом.

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru