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Как уфимцы отмечают праздник Ураза-байрам: фоторепортаж
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
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Как уфимцы отмечают праздник Ураза-байрам: фоторепортаж

Сегодня, 17:23ОбществоМарат ГареевФото: Артур Салимов/ mkset.ru
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