Актриса Софи Тернер набила себе тату со спойлером сериала «Игра престолов»

Снимок рисунка выложен в Instagram его автором. Об этом 15 июня пишет газета «Известия».

Тернер играет в «Игре престолов» роль Сансы Старк. Тату изображающее лютоволка и сопровождающееся фразой: «Стая выживает» красуется на руке звезды Голливуда. Серый лютоволк, изображенный на белом фоне, является гербом Старков. В то же время любой лютоволк предан данной семье.

Поклонники сериала полагают, что тату Тернер сделала в конце съемок заключительных серий «Игры престолов». Фанаты считают это признаком того, что семья Старков не умрет.