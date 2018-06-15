Актриса Софи Тернер набила себе тату со спойлером сериала «Игра престолов»
Звезда серии фильмов «Игра престолов» Софи Тернер сделала себе татуировку со спойлером финала фильма.
Снимок рисунка выложен в Instagram его автором. Об этом 15 июня пишет газета «Известия».
Тернер играет в «Игре престолов» роль Сансы Старк. Тату изображающее лютоволка и сопровождающееся фразой: «Стая выживает» красуется на руке звезды Голливуда. Серый лютоволк, изображенный на белом фоне, является гербом Старков. В то же время любой лютоволк предан данной семье.
Поклонники сериала полагают, что тату Тернер сделала в конце съемок заключительных серий «Игры престолов». Фанаты считают это признаком того, что семья Старков не умрет.
Весной 2018 года члены съемочной группы «Игры престолов» сообщили, что все ключевые герои фильма погибнут. Последние эпизоды кино-шоу выйдут на большие экраны в 2019 году. На их создание планируется потратить от 90 до 100 миллионов долларов.