Крупнейшая в России социальная сеть «Вконтакте» поздравит выпускников и подарит им выпускные альбомы. Специальное приложение соберёт информацию о школе, фотографии одноклассников и их профили на одной странице, после чего его можно будет отредактировать «под себя», оставляя пожелания в том числе и анонимно. Все разделы будут доступны тем, кто поделятся альбомом на своей странице.
Приложение стало частью проекта «Выпускной 2017», в рамках которого все выпускники этого года получили предложения вступить в специальный чат с одноклассниками и учащимися параллельных классов.
Самые креативные выпускники смогут пригласить на свой выпускной группу IOWA. Для этого нужно записать видео об окончании школы и выложить его в соцсеть с хэштегом #Выпускной2017.