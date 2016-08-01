В Уфе проверят несанкционированные места для купания

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Максимальная сумма штрафа за купание в неположенном месте составит 5 тысяч рублей.
Как сообщает Ufa-Room со ссылкой на администрацию Уфы, за купание в запрещенных местах уфимцев ожидает штраф в сумме от 3000 до 5000 рублей в зависимости от тяжести административного правонарушения.
Максимально высокую сумму штрафа придется выложить пьяному пловцу в месте, не предназначенном для купания. Городские служащие планируют устраивать профилактические рейды и проверять несанкционированные для купания места на протяжении всего лета.
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