В Башкортостане продажи электронных полисов ОСАГО резко выросли

За первые пять месяцев 2017 года в Башкирии было продано 27,5 тысяч электронных полисов ОСАГО. Это в 3,2 раза больше, чем за весь прошлый год.

Рост числа договоров стал результатом вступления в силу закона об обязательном страховании автогражданской ответственности. Теперь страховые компании обязаны обеспечить возможность заключения электронных договоров ОСАГО с каждым обратившимся. До этого момента продажа электронных полисов осуществлялась лишь несколькими страховыми компаниями в добровольном порядке.

- Соответственно, если в 2016 году на долю электронных полисов в Башкортостане приходилось лишь 1% всех оформленных договоров ОСАГО, то по итогам пяти месяцев 2017-го она увеличилась до 15%, - сообщили Медиакорсети в Российском союзе автостраховщиков. - Для сравнения, средняя по России цифра составляет 23%. При сохранении той же доли вовлеченности до конца года в Башкортостане может быть продано порядка 128 тысяч электронных полисов ОСАГО.

В среднем по России за пять месяцев текущего года было продано в 5,6 раз больше полисов электронного ОСАГО, чем за весь прошлый год.

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