В Башкортостане продажи электронных полисов ОСАГО резко выросли

Рост числа договоров стал результатом вступления в силу закона об обязательном страховании автогражданской ответственности. Теперь страховые компании обязаны обеспечить возможность заключения электронных договоров ОСАГО с каждым обратившимся. До этого момента продажа электронных полисов осуществлялась лишь несколькими страховыми компаниями в добровольном порядке.
- Соответственно, если в 2016 году на долю электронных полисов в Башкортостане приходилось лишь 1% всех оформленных договоров ОСАГО, то по итогам пяти месяцев 2017-го она увеличилась до 15%, - сообщили Медиакорсети в Российском союзе автостраховщиков. - Для сравнения, средняя по России цифра составляет 23%. При сохранении той же доли вовлеченности до конца года в Башкортостане может быть продано порядка 128 тысяч электронных полисов ОСАГО.
В среднем по России за пять месяцев текущего года было продано в 5,6 раз больше полисов электронного ОСАГО, чем за весь прошлый год.