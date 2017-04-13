В Башкирии могут оштрафовать за приготовление шашлыка на дачном участке

Штраф составит 2-3 тысячи рублей.

Жители Башкирии могут получить штраф за приготовление шашлыка на своём приусадебном участке. Как сообщил исполняющий обязанности начальника управления надзорной и профилактической деятельности МЧС России по РБ Владимир Горин, приготовление шашлыка приравнивается к сжиганию мусора и так называемого пала сухой травы.

За соблюдением пожарных правил в регионе следят 272 мобильные группы, в состав которых входят представители муниципалитета. При первом нарушении можно будет отделаться письменным предупреждением, но административный кодекс предполагает и штраф от двух до трёх тысяч рублей.

- Готовить шашлык можно, соблюдая противопожарные правила. Можно готовить на углях в закрытом мангале, не ближе пяти метров от построек, площадка вокруг мангала должна быть очищена от горючих материалов, - прокомментировал запрет Владимир Горин. - При введении особого противопожарного периода сумма штрафов увеличивается в два раза.

С начала года инспекторы уже составили 300 протоколов за разведение огня на приусадебных участках.

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