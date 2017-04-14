Творческий патриотизм в Башкирии: Мнения разошлись

Музыканты, писатели, художники республики говорят о проявлении в творчестве чувства любви к Родине и личной ответственности творца перед аудиторией.

В 1982 году перед исполнением песни «Башкирский мед» прославленный музыкант, наш земляк Юрий Шевчук произнес такую реплику: «Мы любим и славим наше отечество своими стихами, фильмами, книгами, пьесами, романами… И даже песнями…».

Действительно, во все времена деятели культуры в своих произведениях одними из первых откликались на происходящие события, с гордостью или болью в сердце писали об Отечестве. Стоит только вспомнить, что в тяжелейшие годы Великой Отечественной войны именно песни и стихи дарили нашим солдатам веру в Победу, напоминали о важнейших ценностях – Родине, семье. И в наши дни культура служит своего рода зеркалом всего того, что происходит в России, и является одним из важнейших каналов воспитания патриотизма. Через свои песни и книги, художественные картины и фильмы наши певцы, писатели, художники и режиссеры говорят с молодым поколением о традициях предков, волнующих реалиях российской действительности, любви к Родине. О роли современного искусства в патриотическом воспитании молодежи, собственных произведениях об Отчизне и личной ответственности перед аудиторией — в опросе видных деятелей культуры Башкортостана.

Рустем Булатов, вокалист рок-группы Lumen:

- В нашем репертуаре множество песен о Родине. Не считаю, что музыкант должен нести ответственность за то, о чем говорит в своем творчестве. Я за свободу творчества. Это очень старый спор о том, ради чего творит художник (в самом широком смысле этого понятия). Один человек делится своим мировосприятием с другими людьми. И результаты его творчества, по самому большому счету, являются просто еще одной точкой зрения. И поэтому их можно принимать, а можно отвергать. Так почему ответственность за выражение своих мыслей должна лежать на художнике? Такие рассуждения наводят на мысль, что та часть человечества, которая внимает творчеству, является безвольной и подчиненной. Но это же не так: у каждого своя голова на плечах и система ценностей, сложившаяся мораль... Я верю в то, что творчество может быть важной частью образования, политики, воспитания, даже пропаганды... Но не обязано. Чаще всего так используют уже готовые произведения. А если творец изначально ставит перед собой такую задачу, то он соответственно учитель, политик, проповедник или кто-то еще, но никак не художник...

Само понимание патриотизма сегодня неоднозначно. Я вижу очень разные проявления в нашем обществе. Для одних людей достаточно показать патриотизм — это всевозможная символика: наклейки, флаги, ленты... При этом часть увлеченных всем этим граждан без зазрения совести скручивает счетчики, мусорит на улицах и уходит от уплаты налогов. Есть часть людей, для которых «патриотическое воспитание» неразрывно связано с военно-спортивным воспитанием. Это действительно важно — быть готовым встать на защиту Родины. Но не только же в этом может и должна проявляться преданность и любовь к ней. Самый главный канал развития патриотизма — это собственный пример сильных мира сего. Но наши выдающиеся спортсмены живут, тренируются и работают за границей. Дети и семьи государственных служащих живут и учатся за границей. Бизнесмены, промышленники, не связанные с оборонным комплексом... На кого равняться? Люди не глупые. Если кто-то, оторванный от корней, будет не делом, а только словом учить любви к Родине, то цена такому учительству — грош. И никакими песнями этого не исправишь.

Ринат Рамазанов, музыкант, художественный руководитель этно-рок группы «Аргымак»:

- Все наши песни так или иначе о Родине. Одни воспевают красоту и природу родного края, его горы и леса, пещеры, реки и озера. Другие восхваляют великих сынов башкирского народа. Сказания из эпосов рассказывают историю от истоков до сегодняшних дней.

Безусловно, ответственность музыканта перед публикой огромна! Чему подпевают твои слушатели, что повторяет в куплетах и припевах за тобой твое будущее поколение, что материализуют они в своем сознании? Слова песен про мужские и женские половые и связанные с ними органы и процессы или нечто духовное, вдохновляющее человека на хорошие начинания? Музыканты несут гораздо большую ответственность, чем кажется.

Патриотизм воспитывается с самого раннего детства через традиции того или иного народа и его историю. Уважение и любовь к предкам, великим личностям, оставившим след в истории, знание этой истории воспитает патриотизм. Сказки, легенды и предания, в которых герои твоего народа борются со злом. У каждой народной песни есть своя история. Музыканты могут взрастить целое поколение. Нужно и важно их привлекать.

Концерты-лектории в детских садах и школах, на больших концертных площадках с групповыми посещениями детей и молодежи, проведение фестивалей, форумов, встреч со звездами — такое общение оставляет огромный след в памяти подрастающего поколения. То, что они услышат не от учителя, а от кумира, может стать напутствием до конца жизни!

Ринат Валиуллин, писатель:

- Действия всех моих романов происходят в разрезе современного мира и тех политических и экономических событий, которые творятся вокруг нас. Необходимо отвечать за собственные слова, тем более это важно для писателя. Слово пусть не материально, но огнеопасно! Патриотизм не нужно воспитывать, его нужно демонстрировать тем, кто управляет Родиной. Это лучшее из средств. И роль писателя в этом вопросе не так значительна, нежели раньше. Сейчас литература уже не является главным источником информации.

Владимир Загитов, художник:

- Все мои произведения посвящены Родине. Родина человека - его дух. То, что связывает человека с не проявленным, тайным, откуда рождаются все формы. То, что соединяет нас с миром, природой, с каждым человеком и человечеством. Художник ответственен за свои работы, но только перед самим собой. Если с детства человека приучать ощущать свою духовную природу, то человек вырастет сознательным гражданином. Соответственно, любящим свою страну, свой народ. Все это взаимосвязано.

Если просто говорить о патриотизме, не обращаясь к духовности, то в этом не будет никакого смысла. В настоящем патриотизме нет ничего общего с противопоставлением своей Родины другим странам и культурам. Русская интеллигенция всегда была примером толерантности, благородства и уважения к другим культурам, религиям, мировоззрениям. И в то же время являла собой высочайшее патриотическое отношение к Родине.

Сейчас много средств массовой информации, но постепенно они утрачивают силу воздействия на молодое поколение. Самый лучший канал воспитания патриотизма — личный пример. Если учитель (наставник, родитель) своим поведением, жизнью будет вдохновлять детей, то он без особых усилий воспитает их патриотичными и культурными людьми. Конечно, изобразительное искусство производит сильное воздействие, но не подготовленному, культурно не образованному человеку зачастую трудно почувствовать это воздействие. Поэтому необходимо уделять больше внимания культурному воспитанию, приобщению к искусству. Причем не только школьников и студентов, но и людей всех возрастов. И художники, конечно, могут в этом помочь.

Камиль Бузыкаев, художник, член Творческих союзов художников РФ и РБ:

- Я только и делаю, что рисую то, что меня окружает. Это и есть моя Родина — хорошая или плохая, но она моя. Трудно говорить об ответственности в творчестве. Оно ведь спонтанное. Художник делает что-то, не держа никаких лозунгов в голове. Он просто делает то, что должен. А прав он или нет — не художнику решать.