Общественные слушания по уставу Уфы: Как это было

Наш корреспондент посетил общественные слушания по проекту изменений в устав города Уфы.

Общественные слушания по проекту изменений в устав города Уфы проходили одновременно во всех районах столицы Башкирии. Мы побывали в Кировском. В здании администрации района, расположенном на улице Пушкина, за оперным театром, под слушания выделили актовый зал вместительностью 82 человека, начали вовремя - в 15:00. В президиум сели глава района Динар Халилов, и два депутата Горсовета - Александр Соснин и Руслан Кинзикеев.

Председательствовал депутат Кинзикеев. После его короткой вступительной речи к трибуне по одному стали выходить те, кто заранее записался в выступающие. Таких выявляли ещё на входе вопросом "будете ли выступать?" и фиксировали на листочек.

Все выступления были похожи друг на друга. Нашему корреспонденту показалось, что написаны они были одним человеком, возможно, что такие ощущения появились: мало кто из спикеров поднимал голову от принесённого с собой листка бумаги.

Типовой отзыв выглядел примерно так:

"Я - Ольга Васильева - проживаю в Орджоникидзевском районе. Считаю, что предлагаемый проект поправок очень нужен нашему уставу. Он позволит привести устав в соответствие с поправками в антикоррупционное законодательство. В части, касающейся детского отдыха, тоже согласна, эти поправки нам нужны. Я за."

Текст у всех был примерно одинаковый. Выступивших против, предложивших правки или задавших вопрос в зале не оказалось.

Из всех выступающих, лишь одна дама сказала, что поправки она прочла в "Вечерней Уфе", видимо остальные тоже читали эти поправки в газете, но в руках ни у кого из присутствующих газет не было, что позволяет сделать предположение, что они выучили текст поправок со всеми запятыми и юридическими формулировками наизусть.

Всего выступающих набралось не более пятнадцати человек, каждое выступление заняло 2-3 минуты, через тридцать минут желающих сказать «я за» не осталось.

- Спасибо что пришли, все пожелания будут учтены, - по-деловому сказал Кинзикеев после последнего выступающего.

Когда люди потянулись к выходу, в толпе звучали разговоры «Это всё? Нигде не надо расписываться?». По пути с четвёртого на первый этаж, толпа из восьмидесяти человек почти полностью рассосалась по этажам, в итоге здание покинули только 32 человека (наш корреспондент проводил подсчёт).