Кто и почему в Башкирии пропагандирует здоровый образ жизни

В России все большую популярность обретает здоровый образ жизни.

Согласно обнародованным результатам исследования Генерального соглашения о торговле услугами, в течение нескольких последних лет россияне стали придерживаться более здорового образа жизни.

Так, употребление табака снизилось на 20%, алкоголя — на 13,5%. Вместе с тем на 18% увеличилось стремление граждан нашей страны к ведению здорового образа жизни и занятиям спортом и физкультурой. Кроме того, совсем недавно появилась новость о реализации минздравом России программы, направленной на формирование принципов здорового образа жизни у детей с трех лет. То есть государство станет заботиться о здоровье новых поколений россиян еще с детского сада.

Это пока в перспективе, но уже сейчас мы можем наблюдать за ростом тенденции к ведению здорового образа жизни (ЗОЖ). С экранов телевизоров и страниц в социальных сетях так называемые лидеры мнений — врачи, звезды кино и эстрады, шоумэны, блогеры — твердят о пользе правильного питания и спорта. Молодежь не вылезает из спортзалов, заедая и запивая часы своих корпений литрами и килограммами спортивного питания, при этом в перерывах между ударными тренировками успевает сделать селфи на фоне тренажеров. Под открытым небом городов появляется все больше спортивных площадок, на которые стекаются местные атлеты. Мы решили пообщаться с организаторами самых масштабных движений Башкортостана, выступающих за здоровы образ жизни, и выяснить их мнение по актуальным вопросам: почему наблюдается бум на здоровый образ жизни, что кроется за его пропагандой, какую роль в этом играют фитнес-клубы и принимаемые в сфере охраны здоровья законы, а также узнать, каковы цели работы их организаций.

Руслан Муфтиев, организатор общественного движения за ЗОЖ «Русские пробежки»:

- Популяризация здорового образа жизни напрямую связана с молодым поколением. Многие люди начинают осознавать и понимать все минусы вредных привычек. У них появляется стимул быть лучше, открывать для себя что-то новое и полезное. Они начинают обращать внимание на те факторы, от которых приходилось отвлекаться. В частности у людей, которые начали вести трезвый образ жизни, появилось желание развиваться и преобразовывать окружающий мир в лучшую сторону.

В тот момент, когда граждане приобщались к алкоголю, курению и наркомании, усиленными темпами происходила деградация населения. Это повлекло за собой рост преступности и пассивности, халатности и безответственности будущего поколения. И, как следствие, — отсутствие интереса к родной культуре, народным традициям, подмена понятий.

Сейчас можно заметить начинающееся возрождение культуры коренных народов с их традициями. Зарождается некая связь с прошлым, многие люди желают сохранить свои порядки и традиции, убеждения для будущего своего народа и страны. Таким образом происходит преемственность поколений, и увлечения наших бабушек, прапрабабушек становятся интересны и актуальны в настоящее время. Это можно проследить по танцам, песням, одежде, манере общения.

К ведению здорового образа жизни население подтолкнула общественность, так как это вопрос укрепления нации в целом. Люди просто хотят жить в лучшей обстановке, стране и «в лучшем образе своего я», то есть жить красиво и правильно, быть здоровыми и сильными. Затем это стало более массовым и открытым. Популяризация темы ЗОЖ набирает обороты среди многих коллективов и объединений. И здорово, что она стала популярной. Теперь модно быть спортивным, целеустремленным и творчески активным. Не секрет, что многие решили воспользоваться этим, так сказать, начали активно подстраиваться под интересы людей. Но разве это плохо? Пусть тема ЗОЖ будет актуальна, нежели чем моральное разложение общества. И вообще приятно видеть людей, ведущих здоровый образ жизни, а уж тем более иметь таковых среди своих друзей. Они вызывают больше доверия и уважения. Проверено на собственном опыте.

Не вижу ничего плохого в существовании платных фитнес-клубов и спортзалов. Там работают люди, которые проводят занятия и дают посетителям нужные рекомендации. То есть те, у кого есть финансовая возможность, могут с лёгкостью выбрать себе место для занятий. Но и отсутствие денег не мешает заниматься спортом. Активно проводить свой досуг можно и без специальных клубов. Сейчас немало бесплатных спортивных площадок, парков.

Популяризация темы ЗОЖ набирает обороты среди многих коллективов и объединений. Например, всероссийскую популярность получило движение «Русские пробежки». В нашем городе также заметна активная деятельность различных сообществ, среди которых можно отметить такие, как «Уфа22», православный военно-патриотический клуб «Александр Невский», движение «Street Workout», что позволяет молодежи расширить возможности полезного времяпровождения.

Активно поддерживаю тех ребят, а также организации и движения, которые законным методом пытаются исправить ситуацию в стране в целом. Принятие определённых законов очень необходимо, ведь законотворчество – это непростой процесс, в котором нужно учитывать мнение всех. Должны быть такие условия, при которых не будут ущемляться интересы каждого, но в общественных местах курение, распитие спиртных напитков и т.п. станет крайне неактуальным.

Роберт Давлетшин, основатель и сопредседатель физкультурно-спортивной организации «Workout Башкортостан»:

- Приверженность принципам ЗОЖ в том виде, в каком мы сейчас это явление наблюдаем, начала набирать популярность, как я считаю, в 2006 – 2008 годах. Информация о преимуществах физкультуры, спорта и ЗОЖ стала более доступной, чему поспособствовали широкое распространение материалов в сети Интернет и возможность узнавать о приверженцах здорового образа жизни из средств массовой информации и социальных сетей. Наши ребята, вдохновившись теми же видеороликами из Интернета, также стали вести трезвый и здоровый образ жизни.

Наши прадеды тоже были сторонниками ЗОЖ. Мы с вами знаем, что те же 1914-1925 годы были временем «Сухого закона» в СССР. Кроме того развивалась гимнастика, в том числе и уличная. Уверен, одной из составляющих победы в Великой Отечественной войне можно назвать физическую выносливость и здоровье наших предков. Если обратиться к более ранней истории республики, становится ясно, что до 1925 года в Башкортостане такого масштабного явления, как пьянство, вовсе не существовало. Единичные случаи, конечно, могли быть. Но подавляющая часть населения вела трезвый образ жизни. Люди занимались делом, развитием семьи и себя.

На наш взгляд, здоровый образ жизни — это не просто комплекс мероприятий, охватывающий занятия физкультурой, заботу о состоянии здоровья и правильное питание. ЗОЖ — более всеобъемлющее понятие, которое включает в себя также свободу от самоотравления алкоголем, табаком и другими наркотиками. При этом важно прислушиваться к своему организму, быть активным. Последнее необязательно должно касаться занятий физкультурой. Также это может быть прогулка или обычный физический труд, если человек таковым занимается. Важно понимать различие между здоровым образом жизни, физкультурой и спортом высоких достижений. Раньше эти понятия часто путали. В случае спорта высоких достижений имеет место быть изнашивание своего организма с целью достижения запредельных результатов. А ЗОЖ предполагает соблюдение следующих критериев: не навреди себе; знай, чем питаешься; проявляй физическую активность и главное — подходи ко всему с умом. На мой взгляд, это и есть здоровый образ жизни.

Есть ряд программ государственной политики, направленных на популяризацию ЗОЖ. Те, кто участвовал в разработке, на самом деле понимают их необходимость. Но и среди представителей власти есть те, кто заинтересован в некой экономической выгоде, пополнении бюджета. Ведь та же продажа алкоголя — тоже бизнес, но построенный фактически на крови. И экономику страны «бьют рублем» потери трудоспособного населения, в том числе в результате аварий, произошедших по вине нетрезвых водителей, и роста заболеваний и смертельных случаев из-за употребления алкоголя. На ком ответственность? Не только на тех, кто был нетрезв, но и на тех, кто произвел, продал и поспособствовал распространению алкогольной продукции.

Наше движение занимается популяризацией ЗОЖ и нацелено на то, чтобы распространить научно обоснованную информацию о его пользе. Мы популяризируем здоровый образ жизни, делаем его не просто модным. Мода быстро меняется, а мы прежде всего хотим, чтобы ЗОЖ стал нормой жизни, нечто самим собой разумеющимся и естественным. Я не против того, что некоторые знаменитости используют моду на ЗОЖ как средство «пиара» и заработка. Возможно, кто-то вдохновится их примером и захочет вести здоровый образ жизни.

Важно начать с себя, а уже затем распространять идею ведения здорового образа жизни дальше. Нужно демонстрировать собственный пример, то есть как минимум не отравлять себя легальными и нелегальными интоксикантами и регулярно выполнять базовые упражнения.

Лозунги о здоровье нации в большей степени принадлежат государству как институту, направленному на заботу об интересах нации, и, на мой взгляд, применяются для вовлечения большего числа людей. Оздоровление россиян и их приобщение к ЗОЖ могло бы стать важной частью идеологии нашей страны. Да, в этом направлении ведется определенная работа, но она все еще недостаточна.

Согласно результатам проведенного мониторинга, совсем небольшая доля молодежи республики (3%) имеет возможность посещать фитнес-клубы. Остальные ребята нуждаются в доступных площадках. Необходимо создавать доступную среду — те же кружки и центры, где можно будет заниматься круглый год, не взирая на погоду. Невозможность занятий в фитнес-клубах для определенной аудитории обусловлена тем, что это бизнес, и посещение таких спортзалов стоит определенных денег.

Как раз за счет популяризации ЗОЖ некоторые начинают считать его модным атрибутом. Да, фитнес-клубы используют это модное явление. Но, с другой стороны, я тоже посещаю спортзал и вижу, что многие горожане приходят на занятия потому, что задумываются о своем здоровье, а фитнес-клуб — это просто возможность приобщиться к сообществу единомышленников и проникнуться спортивным духом. Однозначно, гораздо лучше распространение фитнес-клубов и частных спортзалов, чем открытие алкогольных и кальянных баров.

Задача нашей организации — продвижение воркаута в массы. Воркаут — это по сути та же физкультура, то есть важная составляющая здорового образа жизни. Наше движение представляет собой сообщество людей, заинтересованных в физическом развитии населения, в первую очередь молодежи, — это основная миссия. Среди задач можно отметить строительство спортивных площадок, проведение соревнований и фестивалей. Также мы организуем обучающие семинары и читаем лекции о ЗОЖ в учебных заведениях. Сейчас идет работа над проектом «100 workout-площадок к 100-летию Республики Башкортостан», который направлен на увеличение числа доступных мест для занятия спортом на улицах, во дворах и парках.

Я считаю, что запреты алкоголя, табака и других наркотиков на законодательном уровне, несомненно, нужны, но параллельно с ними должна вестись популяризация здорового образа жизни. Нужно объяснить людям, почему важно вести ЗОЖ, чем мы и занимаемся.

Марат Таныгин, организатор молодежного движения за ЗОЖ «Уфа22»:

- Ведущие активную работу фитнес-клубы и центры, возведение достаточного количества спортивных площадок, несомненно, приводят к росту популярности ЗОЖ. На формирование такой тенденции влияет и законодательство, ограничивает употребление алкоголя и табака в общественных местах. Да и в целом стало модным хорошо выглядеть, быть здоровым, показывать высокие спортивные результаты. Люди берут пример с друг с друга и начинают заниматься своим физическим развитием.

Для некоторых ЗОЖ — это способ заработка, для государства — возрастающая популяризация здорового образа жизни служит целью оздоровления нации, во что я искренне верю. Я считаю патриотичным принятие законов, касающихся сферы охраны здоровья, потому что эта государственная мера поддержки ЗОЖ играет очень большую роль. Для молодежи и организуемых ее силами общественных движений, которые пропагандируют ЗОЖ, цель будет тоже самой искренней — укрепление здоровья своего поколения.

Цель нашего молодежного движения – объединение народа России, стремление продемонстрировать, что мы являемся сильным и здоровым народом, способным постоять за себя. «Уфа22» — это сообщество людей, которых объединяет любовь к активному и здоровому образу жизни — походам, прыжкам с парашютом, занятиям спортом, путешествиям. Организуемые нами мероприятия напрямую связаны с пропагандой ЗОЖ, отказом от вредных привычек. Собственным примером мы показываем окружающим, что можно активно и весело проводить время, не прибегая при этом к искусственным стимуляторам для поднятия настроения. У нас хорошо работает обратная связь, потому что благодаря участию в наших проектах у многих ребят жизнь реально меняется к лучшему. Проще отказаться от пагубных привычек, если ты не один и находится в окружении приверженцев ЗОЖ. Они понимают, что жизнь может быть намного интереснее по сравнению с возможностью релаксации при помощи алкоголя. И что красок в жизни без него намного больше.