Что сказали в БГМУ выпускникам, которые могут не стать врачами

Руководство Башгосмедуниверситета сегодня провело собрание с выпускникам вечернего отделения лечебного факультета. Из-за изменений федерального законодательства они могут лишиться возможности работать врачами. Интернатура ликвидирована, а для поступления ординатуры установлен очень высокий конкурс.

Как рассказала одна из выпускниц, принявших участие в собрание, Олеся Агадуллина, сегодня декан факультета и проректор вуза озвучили приказ о предстоящих экзаменах в ординатуру. Нового в нем немного: единственным положительным моментом является то, что число мест на коммерческом отделении увеличено с 216 до 400. Однако выпускники-вечерники все равно считают, что их шансы на поступление в ординатуру очень малы.

- Конкурс будет 3-4 человека на место, но на подготовку нам по сути дают месяц, а очники готовились к этому целый год, - говорит Агадуллина. – Помимо этого они 100 процентов уже смогут работать врачами, так как прошли аккредитацию. У нас поступить в ординатуру в этом году все равно не так много шансов, а если не поступим в этом году, то и в последующем это может растянуться на несколько лет. Аккредитация для нас не предусмотрена, так как мы обучались по старой программе (до изменений федерального законодательства - прим.ред.)

По словам Агадуллиной, декан и проректор вуза сегодня также пытались убедить студентов не рассказывать журналистам о том, что происходит.

- Он (декан факультета Урал Алабердин – прим.ред.) сказал нам: зачем вы пошли в СМИ, надо было сначала к нам прийти, согласовать, - рассказала выпускница.

Напомним, законодательные изменения негативно отразились на 107 выпускниках вечернего отделения факультета. Медиакорсеть направила официальный запрос в Минздрав России, ответ на который пока не получен.

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