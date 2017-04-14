15 школьников Башкирии получили 100 баллов по первым итогам ЕГЭ
Сегодня, 14:38ОбществоАзат Гиззатуллин
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Министерство образования Башкирии обнародовало первые итоги единого государственного экзамена. 13 человек получили наивысший балл по информатике, еще двое получили 100 балов по профильной математике и географии.
Средние баллы по ЕГЭ в Башкирии увеличились по сравнению с прошлым годом по информатике с 55,7 до 59,9 и профильной математике с 49,6 до 50,8.
Сегодня, 15 июня, одиннадцатиклассники текущего года сдавали ЕГЭ по иностранным языкам, в понедельник, 19 июня пройдут экзамены по химии и истории.
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