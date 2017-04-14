15 школьников Башкирии получили 100 баллов по первым итогам ЕГЭ

Министерство образования Башкирии обнародовало первые итоги единого государственного экзамена. 13 человек получили наивысший балл по информатике, еще двое получили 100 балов по профильной математике и географии.

Средние баллы по ЕГЭ в Башкирии увеличились по сравнению с прошлым годом по информатике с 55,7 до 59,9 и профильной математике с 49,6 до 50,8.

Сегодня, 15 июня, одиннадцатиклассники текущего года сдавали ЕГЭ по иностранным языкам, в понедельник, 19 июня пройдут экзамены по химии и истории.

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