В России набирают популярность секонд-хенды

Еще в 2020 году Росстат приводил данные, согласно которым двум третям молодых семей в России денег хватает только на еду и одежду. К 2022 году молодые семьи оказались еще менее обеспеченными. В этой ситуации растет спрос на ремонт старых вещей.
В швейных ателье спрос на услуги вырос примерно на 50%, мастера работают без выходных. Мастера уточняют, что параллельно с этим открываются новые производства в рамках старых швейных фабрик, куда закупается новое оборудование. Логично, что обнаружился дефицит кадров, а также проблемы с современным дизайном и ассортиментом.
Эксперты также отмечают необычную тенденцию — к зиме россияне стали готовиться накануне лета — все боятся усугубления кризиса и дефицита. Аналогичная картина и с обувью, и с ювелирными изделиями.
Настоящий бум переживают секонд-хенды — выросло как число тех, кто покупает с рук, так и тех, кто отдает свои старые вещи в комиссионки. Соответствующий рост наблюдается и среди объявлений на маркетплейсах.
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