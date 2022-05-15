В Башкирии у 129 жителей выявили новую инфекцию

В республике выявили новый вид гриппа, которым чаще всего болеют дети. Об этом сообщили в Росздравнадзоре.

С начала 2022 года в республике у 129 человек обнаружили грипп J10-J11. Известно, что чаще всего гриппом болеют дети: среди выявленных случаев — 78 несовершеннолетних до 14 лет. Известно, что при заболевании наблюдается сухой кашель, который может сопровождаться болью в области груди. Такие симптомы у больного можно наблюдать на протяжении первых 3-5 дней, затем человек выздоравливает, но появляется чувство усталости. Ранее Минздрав Башкирии впервые с начала пандемии озвучил количество летальных исходов от ковида среди детей. Известно, что от ковида умирали несовершеннолетние с двумя и более фоновыми заболеваниями.

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