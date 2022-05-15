Цены растут: как кризис отразился на индустрии пенных напитков в России

Цены растут: как кризис отразился на индустрии пенных напитков в России
Цены растут: как кризис отразился на индустрии пенных напитков в России
15 мая, 11:56ОбществоАндрей КоролевФото: 1MI
В начале весны отечественные производители заявили, что из-за геополитической ситуации они останутся без хмеля — доля российского сырья составляет около 2% от потребности. Как ситуацию оценивают сейчас?

В первом квартале 2022 года, по данным Росстата, производство пенных напитков в России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 3,7% — до 177 млн декалитров. Крупнейшие дистрибьюторы сырья подтвердили, что закупки не прекратились, но санкции не прошли бесследно — процесс оплаты и доставки продукции в Россию изрядно усложнились.

Что касается оплаты, то осложнение связано с наложенными ограничениями — власти многих стран принудительно ограничивают компании, которые готовы принимать оплату от российских компаний. Не последним пунктом в этой проблеме остается высокая конвертация валюты.

Что касается логистики, то, например, морские пути доставки грузов для России практически закрыты. Автоперевозки российским или белорусским транспортом по территории Евросоюза — фактически под запретом, остается лишь использовать транспорт дружественных стран.

Аналитики подчеркивают, что в феврале–марте некоторые сорта сырья существенно подорожали, но сейчас ситуация стабилизировалась. Тем не менее сами производители уточняют, что сдерживать цены на конечный продукт производители все равно не смогут: выросли цены на сырье, компоненты, тару, энергоресурсы.

Подробнее — в аналитике «Новых известий».

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