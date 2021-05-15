В центре Уфы из-за ремонта перекроют часть дороги на три недели

В связи с капитальным ремонтом дороги движение транспорта ограничат от улицы Аксакова, 16 до перекрестка улиц Пушкина и Аксакова, включая сам перекресток и от перекрестка улиц Пушкина и Аксакова до улицы Гоголя, 23/1. Ограничения будут действовать с 09:00 17 мая до 23:00 9 июня.