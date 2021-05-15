В центре Уфы из-за ремонта перекроют часть дороги на три недели

В связи с капитальным ремонтом дороги движение транспорта ограничат от улицы Аксакова, 16 до перекрестка улиц Пушкина и Аксакова, включая сам перекресток и от перекрестка улиц Пушкина и Аксакова до улицы Гоголя, 23/1. Ограничения будут действовать с 09:00 17 мая до 23:00 9 июня.
Кроме того, из-за проведения ремонта тепловой сети перекроют проезжую часть по улице Ухтомского рядом с жилыми домами №17 и 20. Проехать на этом участке нельзя будет с 09:00 18 мая до 09:00 22 мая.
Ответственные службы просят горожан с пониманием отнестись к вводимым ограничениям, приносят извинения за возможные неудобства и рекомендуют заранее планировать маршрут своего движения.