В центре Уфы из-за ремонта перекроют часть дороги на три недели

В центре Уфы из-за ремонта перекроют часть дороги на три недели
В центре Уфы из-за ремонта перекроют часть дороги на три недели
Сегодня, 18:10ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1MediaInvest
В Уфе из-за ремонтных работ перекроют проезд на улицах Аксакова и Ухтомского. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

В связи с капитальным ремонтом дороги движение транспорта ограничат от улицы Аксакова, 16 до перекрестка улиц Пушкина и Аксакова, включая сам перекресток и от перекрестка улиц Пушкина и Аксакова до улицы Гоголя, 23/1. Ограничения будут действовать с 09:00 17 мая до 23:00 9 июня.

Кроме того, из-за проведения ремонта тепловой сети перекроют проезжую часть по улице Ухтомского рядом с жилыми домами №17 и 20. Проехать на этом участке нельзя будет с 09:00 18 мая до 09:00 22 мая.

Ответственные службы просят горожан с пониманием отнестись к вводимым ограничениям, приносят извинения за возможные неудобства и рекомендуют заранее планировать маршрут своего движения.

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