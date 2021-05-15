В Башкирии вторые сутки горит лес, огонь помогают тушить даже местные жители

По его словам огонь тушат 56 человек, включая местных жителей. Также привлекли 11 единиц техники. Однако из-за скалистой местности спецмашинам сложно проехать, а жилые дома расположены близко к лесу.
Глава муниципалитета рассказал, что до этого в Тирляне с огромным трудом потушили пожар на 137 гектарах в районе Инзерских Зубчаток.
По мнению специалистов, скорее всего, пожары происходят в основном из-за людей. Кто-то бросает непотушенную сигарету, в результате чего загорается сначала сухая трава, а затем и деревья.
Сейчас в Тирлянском лесничестве ввели самый высокий пятый класс пожароопасности. Согласно приказу Минлесхоза республики, леса запрещено повещать. За соблюдением ограничений будут следить патрульные группы.