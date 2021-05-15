В Башкирии вторые сутки горит лес, огонь помогают тушить даже местные жители

В Башкирии вторые сутки горит лес, огонь помогают тушить даже местные жители
В Башкирии вторые сутки горит лес, огонь помогают тушить даже местные жители
Сегодня, 15:46ОбществоАлександра КонстантиноваФото: Личная страница Андрея Иванюты
В Белорецком районе Башкирии вторые сутки горит лес в Тирлянском лесничестве, в районе Судовой горы. Площадь пожара достигла 50 гектаров. Об этом сообщил глава администрации района Андрей Иванюта.

По его словам огонь тушат 56 человек, включая местных жителей. Также привлекли 11 единиц техники. Однако из-за скалистой местности спецмашинам сложно проехать, а жилые дома расположены близко к лесу.

Глава муниципалитета рассказал, что до этого в Тирляне с огромным трудом потушили пожар на 137 гектарах в районе Инзерских Зубчаток.

По мнению специалистов, скорее всего, пожары происходят в основном из-за людей. Кто-то бросает непотушенную сигарету, в результате чего загорается сначала сухая трава, а затем и деревья.

Сейчас в Тирлянском лесничестве ввели самый высокий пятый класс пожароопасности. Согласно приказу Минлесхоза республики, леса запрещено повещать. За соблюдением ограничений будут следить патрульные группы.

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