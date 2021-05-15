В Башкирии появится межведомственная комиссия по вопросам недропользования

Правительство Башкирии приняло решение создать межведомственную комиссию, которая будет заниматься вопросами, связанными с недропользованием. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в соцсетях.

Сегодня, 15 мая, глава региона посетил с рабочей поездкой Баймакский район, где с коллегами обсудил вопрос добычи полезных ископаемых в Башкирии. – Мы приняли очень важное решение: всеми вопросами, связанными с недропользованием, будет заниматься наша межведомственная комиссия. Её создаем, – заявил Радий Хабиров. По его словам, теперь все недропользователи и те, кто намерен реализовывать свои экономические интересы на добыче полезных ресурсов в республике, будут взаимодействовать с этой комиссией. Напомним, в сентябре прошлого года жители Баймакского района выступили против разработки месторождения золота вблизи озера Талкас. По этому поводу активисты даже устроили сход. В этом же месяце глава Башкирии встретился с местными жителями, которые пожаловались на предприятия, занимающиеся добычей полезных ископаемых. Тогда Хабиров заявил, что промышленники должны подробно разъяснять людям свою работу, проводить рекультивацию и развивать инфрастурктуру.

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