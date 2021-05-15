В Башкирии построят камнерезный завод за 280 млн рублей

Предприниматели, которые занимаются приоритетными инвестиционными проектами, могут претендовать на господдержку: налоговые льготы на имущество и прибыль предприятий, инвестиционный налоговый вычет, получение земель в аренду без участия в торгах, субсидий из республиканского бюджета.