В Башкирии построят камнерезный завод за 280 млн рублей

В Башкирии построят камнерезный завод за 280 млн рублей
В Башкирии построят камнерезный завод за 280 млн рублей
Сегодня, 15:05ОбществоФото: 1MediaInvest
В Учалинском районе Башкирии планируют открыть новый цех по выпуску гранитной продукции. Проект камнерезного производства вошёл в перечень приоритетных. Соответствующий приказ подписал первый вице-премьер правительства республики, министр экономики Рустам Муратов.

Инвестором проекта выступит компания «УралТаш», которая также разрабатывает собственный карьер на Ташмуринском месторождении гранита. Предприятие построило новый камнерезный цех, улучшило добычу камня, поставило установку по очистке и подготовке воды, закупило новые станки с программным управлением и крановое оборудование.

На проект планируют выделить 280 млн рублей. Новый завод создаст 25 рабочих мест.

Предприниматели, которые занимаются приоритетными инвестиционными проектами, могут претендовать на господдержку: налоговые льготы на имущество и прибыль предприятий, инвестиционный налоговый вычет, получение земель в аренду без участия в торгах, субсидий из республиканского бюджета.

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