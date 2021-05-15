В Башкирии ожидается жаркая и ветреная погода в выходные

В Башкирии ожидается жаркая и ветреная погода в выходные
В Башкирии ожидается жаркая и ветреная погода в выходные
Сегодня, 06:00ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1MediaInvest
В республике жара продержится ещё несколько дней.

По данным Башгидрометцентра, сегодня осадков не прогнозируется. Местами возможен порывистый ветер. Столбик термометра достигнет отметки +28...+33 градусов.

16 мая существенных осадков не ожидается. Ветер южный умеренный, днём местами порывистый. Температура воздуха ночью составит +11...+16 градусов, в отдельных районах +5...+10 градусов, а днём повысится до +28...+33 градусов.

Следующая неделя начнётся с такой же жаркой погоды. В понедельник, 17 мая, существенных осадков не прогнозируется. Ветер южный умеренный, днём местами порывистый. Ночью температура воздуха понизится до +11...+16 градусов, в отдельных районах +5...+10 градусов. Днём воздух прогреется до +28...+33 градусов.

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