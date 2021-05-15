В Башкирии ожидается жаркая и ветреная погода в выходные

Следующая неделя начнётся с такой же жаркой погоды. В понедельник, 17 мая, существенных осадков не прогнозируется. Ветер южный умеренный, днём местами порывистый. Ночью температура воздуха понизится до +11...+16 градусов, в отдельных районах +5...+10 градусов. Днём воздух прогреется до +28...+33 градусов.