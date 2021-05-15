Стал известен график отключения горячей воды в Башкирии

Стал известен график отключения горячей воды в Башкирии
Стал известен график отключения горячей воды в Башкирии
Сегодня, 13:06ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1MediaInvest
В Уфе и некоторых городах Башкирии пройдёт плановое отключение горячей воды из-за проведения ремонта, реконструкций и испытаний тепловых сетей.

Компания «БашРТС» опубликовала подробный график отключения воды, где можно посмотреть на какой улице и в какой период будут проходить ремонтные работы. В организации отметили, в дальнейшем в расписании могут вноситься изменения.

Напомним, отключение ГВС в городах начнётся уже в воскресенье, в частности, с 16 мая – в Агидели, с 17 мая – в Уфе, Стерлитамаке, Ишимбае, Сибае, Нефтекамске, с 26 мая – в Благовещенске, с 31 мая – в Салавате. В «БашРТС» добавили, что испытания тепловых сетей позволяют выявлять и фиксировать потенциальные места будущих или возможных повреждений, и попросили горожан с понимаем отнестись к проводимым мероприятиям.

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