Стал известен график отключения горячей воды в Башкирии

Напомним, отключение ГВС в городах начнётся уже в воскресенье, в частности, с 16 мая – в Агидели, с 17 мая – в Уфе, Стерлитамаке, Ишимбае, Сибае, Нефтекамске, с 26 мая – в Благовещенске, с 31 мая – в Салавате. В «БашРТС» добавили, что испытания тепловых сетей позволяют выявлять и фиксировать потенциальные места будущих или возможных повреждений, и попросили горожан с понимаем отнестись к проводимым мероприятиям.