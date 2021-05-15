Развалины вместо Гостиного двора и первые концерты Земфиры: как Уфа жила в лихие 90-е

Ночью писала, утром ехала домой, слушала… Сидела я так месяцев девять, накопилось песен тридцать-сорок. Потом поехала в Москву — просто отдохнуть, в гости. И взяла с собой эти песенки на CDR, как говорят, на всякий пожарный случай. Подружке, у которой я останавливалась, понравилось, она попросила переписать. Я осуществила поход в фирму грамзаписи «Фили», но там мне сказали, что CDR не возьмут, нужна кассета. Я и ушла. Больше никуда не ходила — не понравилось. А моя подружка передала переписанную ею кассету на «Максидроме» продюсеру «Мумий Тролля» Леониду Бурлаку. Лёня в тот же день позвонил мне в Уфу. Я с трудом наскребла денег на билет и вернулась в Москву, — вспоминает Земфира о начале своей карьеры.