Развалины вместо Гостиного двора и первые концерты Земфиры: как Уфа жила в лихие 90-е

Как и любой город страны, Уфа тоже тяжело переживала это непростое время. Чтобы напомнить уфимцам, каким город был в лихие 90-е, телеканал ТНТ совместно с историком Кристиной Абрамичевой разработал специальную экскурсию по знаковым местам столицы Башкирии. Экскурсия приурочена к выходу второго сезона сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» и переплетается с сюжтной линией картины, которая затрагивает события 1994-го. Тогда по всей стране возникали финансовые пирамиды, в городах орудовали банды, а заводы отходили в частные руки. Всё это происходило не только в сериале, но и в Уфе.
По словам экскурсовода Кристины Абрамичевой, на сегодняшний день историю Уфы 90-х приходится собирать буквально по крупицам – из воспоминаний горожан, историй, которыми делятся пользователи соцсетей и архива газет тех времен.
Гостиный двор
Гостиный двор на Верхнеторговой площади является началом истории Уфы в любую временную эпоху. Конечно, 90-е не исключение. Изначально, в дореволюционное время, он был возведен на основе купеческих торговых рядов по проекту знаменитого архитектора Авраама Мельникова. В 1941 году там базировались несколько швейных фабрик, однако к концу 80-х они уже получили собственные здания и съехали, а Гостиный двор оказался заброшен.
Но, если вернуться на пару десятков лет назад, к 60-м годам, можно узнать, что горожанам и краеведам пришлось побороться за, казалось бы, никому не нужное здание. Владелец земли на месте Гостиного двора планировал построить жилые дома, однако ему не дали этого сделать. Для спасения здания пришлось присвоить ему статус памятника архитектуры.
За время, пока Уфа не могла определиться с концепцией Гостиного двора, там успели поселиться люди без определенного места жительства. Сама реконструкция и оживление «гостинки» началось как раз в 90-х, а до этого времени планировка здания была очень сложной, с обилием коридоров и перегородок. Именно поэтому помещения в какой-то момент стали квартирами для бездомных и асоциальных личностей, которые не стеснялись даже разжигать костры на втором этаже здания.
— Только за один 1988 год три пожара возникло внутри Гостиного двора из-за этого. В конце концов общественность и художники, среди которых советский живописец Евгений Винокуров, начали призывать людей на субботники по разбору руин Гостиного двора, рассказывает Кристина Абрамичева.
А позже, в 1995 году группа ДДТ и Юрий Шевчук на тех самых развалинах снимали клип на свою песню «Мёртвый Город». После доведения здания до критического состояния администрация города решила его снести, но на защиту Гостиного Двора поднялась общественность и потребовала воссоздать его. На конкурс свои работы предоставили более 20 архитекторов, победителем стал Сергей Голдобин.
Во времена воссоздания Гостиного двора об этом активно писали в прессе. По задумке там должны были сосредоточить заведения культуры, мастерские художников и галереи, а мыслей о создании кафе, баров и ресторанов даже не допускалось. Художникам обещали предоставить бесплатную площадку для развития. Частично обещание было выполнено. Галерея от творческого союза художников на втором этаже нового Гостиного двора просуществовала более 10 лет. В остальном здание походило на элитный рынок, где расположились бутики с весьма не дешевыми товарами.
Культурная революция
Как раз в 90-е годы в Уфе, как и по всей России, проснулся интерес к культуре и искусству – к поэтам, художникам и музыкантам, которые ранее были запрещены. Из рук в руки начали распространяться книги авторов, которых в привычном сознании советского гражданина читать было не принято.
— Я помню мама принесла стопку книг «Психологии бессознательного» Зигмунда Фрейда. Она пошла в деревенский магазин в городе Марий Эл, куда распределили эти книги и купила их на всех. Потом мы поехали в Уфу и всем знакомым экземпляры раздавали, — вспоминает Кристина Абрамичева.
Известный иммигрант Рудольф Нуриев посетил Уфу в конце 80-х годов. Он приехал на три дня, получив разрешение у властей, по причине смерти своей мамы Фариды Нуреевой. По словам экскурсовода, тогда в городе его никто не узнавал, из-за чего легендарный балетмейстер вдвойне расстроился и больше на родину не возвращался. Он стал популярным как раз в 90-е годы, но, к сожалению, уже посмертно.
Теперь в столице Башкирии на фасадах государственного театра оперы и балета установлены памятная доска и барельеф со стороны улиц Ленина и Пушкина. В создании и установке одной из них принимала участие его сестра Резеда. В те времена данное событие вызвало большой резонанс. К слову, тогда же, в память о знаменитых деятелях культуры, начали проводить Нуриевский фестиваль и Шаляпинские вечера при театре Оперы и балета.
Фенольная Уфа
Еще одним событием, отличившим 90-е, стала уфимская фенольная экологическая катастрофа. Тогда на предприятии «Уфахимпром» произошел розлив химикатов. Фенол растекся и попал в реку Шугуровку, которая вытекает в Уфимку. Таким образом у всех горожан из крана потекла отравленная вода.
Заметили это не сразу. Через несколько дней после розлива фенола уфимцы массово начали обращаться в больницы с отравлением. Несмотря на то, что власти знали о произошедшем, горожанам они сообщили все в последний момент. Концентрация вещества превышала ПДК более чем в 100 раз. В апреле 1990 года уфимцам было запрещено пить воду из крана.
В результате фенольной катастрофы в продовольственных магазинах резко возросла популярность всех безалкогольных напитков – соки, газировки, молоко. Людям нужно было что-то пить. За чистой водой приходилось стоять в очередях. На каждого уфимца в сутки полагалось по 14-16 литров воды в день. Ее привозили к жилым домам в цистернах для продажи молока и кваса.
Столица Башкирии наблюдала самые крупные демонстрации именно в 90-х годах после фенольной катастрофы. Люди советского периода, несмотря на привычные запреты и страхи к высказыванию своего мнения, вышли на улицы города и создали живую цепь. В этой протестной акции приняли участие более 50 тысяч человек. Цепь начиналась от самого «Уфахимпрома» и до Белого дома – буквально через весь город.
Изгнание Юрия Шевчука и первые концерты Земфиры
К 90-м годам молодой, но перспективный музыкант Юрий Шевчук уже покинул Уфу. Его начали «гнобить» в конце 80-х годов. Свои первые выступления он со своей группой проводил в ДК «Авангард», но, когда они начали выпускать песни, критикующие действующие власти и войну в Афганистане, Юрия Шевчука исключили из комсомола и начали препятствовать концертам. Пути назад не было – пришлось переезжать в Ленинград. Несмотря на это, на улицах Уфы молодежь пела под гитару все песни из альбома «Актриса Весна» который вышел в 1992 году.
Свои первые концерты еще неизвестная певица Земфира Рамазанова давала в ресторане «Жеспар» на улице Ленина - на сегодняшний день там располагается молодежный клуб «Лавл». Это место было популярным и тогда. В основном там собирались криминальные авторитеты Уфы, чтобы «решать свои дела». Бывший директор ресторана Рамиль Абдуллин вспоминает, что студентка Уфимского училища искусств Земфира Рамазанова исполняла только свои никому незнакомые песни, чем напрягала посетителей серьезного заведения. Тем не менее, ее творчество гостям нравилось.
— Сидела я себе в Уфе, проработала четыре года в ресторанах и устала. Ушла на радиостанцию «Европа плюс Уфа»… Потом произошла любовь к компьютеру и появилась возможность по ночам пописывать какие-то песенки. Освоила пару-тройку музыкальных программ и вперёд…
Ночью писала, утром ехала домой, слушала… Сидела я так месяцев девять, накопилось песен тридцать-сорок. Потом поехала в Москву — просто отдохнуть, в гости. И взяла с собой эти песенки на CDR, как говорят, на всякий пожарный случай. Подружке, у которой я останавливалась, понравилось, она попросила переписать. Я осуществила поход в фирму грамзаписи «Фили», но там мне сказали, что CDR не возьмут, нужна кассета. Я и ушла. Больше никуда не ходила — не понравилось. А моя подружка передала переписанную ею кассету на «Максидроме» продюсеру «Мумий Тролля» Леониду Бурлаку. Лёня в тот же день позвонил мне в Уфу. Я с трудом наскребла денег на билет и вернулась в Москву, — вспоминает Земфира о начале своей карьеры.
Уфу во все времена можно было назвать музыкальной столицей. 90-е не исключение. Еще одним популярным местом для уфимской элиты в те времена был бар «Желтая подводная лодка», расположенный в здании кинотеатра «Родина». По словам Кристины Абрамичевой, это был «остров неформальной музыкальной культуры» таких жанров, как рок, джаз и блюз. Резиденты выступали в баре каждые четверг и пятницу.
— Люди приходили сюда, чтобы в неформальной обстановке насладиться музыкой и горячительными напитками. По воспоминаниям горожан, когда в баре кухня не работала, они перебегали через дорогу и на всех покупали пирожки-треугольники или беляши. Затем возвращались в бар, слушали музыку и активно делились закуской с окружающими, — вещает экскурсовод.
Второй сезон сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» стартует с 24 мая в 21:00 на телеканале ТНТ. А полную экскурсию о легендарной эпохе 90-х в Уфе можно будет посетить бесплатно 22 мая в 16:00 и 23 мая в 17:00. Маршрут стартует от главного входа в Гостиный Двор.