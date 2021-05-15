Радий Хабиров раскритиковал работу некоторых золотодобывающих компаний в Башкирии

Радий Хабиров раскритиковал работу некоторых золотодобывающих компаний в Башкирии
Радий Хабиров раскритиковал работу некоторых золотодобывающих компаний в Башкирии
Сегодня, 21:38ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1MediaInvest
Сегодня, 15 мая, на заседании комиссии по вопросам деятельности недропользователей глава Башкирии Радий Хабиров раскритиковал работу некоторых золотодобывающих компаний республики.

По его словам, одной из таких компаний является «Альт-инвест», работающей в Учалинском районе Башкирии. Её владельцем может быть бывший вице-премьер Украины Леонид Казаченко. Глава республики отметил, что эта организация «бесконтрольно добывает золото на землях сельхозназначения, сваливает производственные отходы, где попало».

Радий Хабиров добавил, что нарушения в работе допускают и другие некрупные золотодобывающие предприятия в Башкирии, пишет «Эхо Москвы в Уфе» со ссылкой на администрацию главы республики. Он пояснил, что такие компании не заботятся о бережливом и экологичном производстве. Глава региона привел в пример компанию «Таналык», которая добывала золото за пределами установленного участка, а также «изменила устье реки и не проводила рекультивацию территорий».

Руководитель республики предложил создать независимую ассоциацию золотодобывающих организаций и межведомственную комиссию. В состав последней войдут представители правительства Башкирии, органов местного самоуправления, контролирующие и надзорные ведомства. Новая комиссия будет заниматься оперативным решением вопросов, связанных с добычей ископаемых.

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