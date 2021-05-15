Радий Хабиров раскритиковал работу некоторых золотодобывающих компаний в Башкирии

Радий Хабиров добавил, что нарушения в работе допускают и другие некрупные золотодобывающие предприятия в Башкирии, пишет «Эхо Москвы в Уфе» со ссылкой на администрацию главы республики. Он пояснил, что такие компании не заботятся о бережливом и экологичном производстве. Глава региона привел в пример компанию «Таналык», которая добывала золото за пределами установленного участка, а также «изменила устье реки и не проводила рекультивацию территорий».