Радий Хабиров призвал кандидатов «Единой России» не давать ложных обещаний людям

– Есть основное правило политики: власть просто так не даётся, за неё надо бороться, её надо удерживать – и не любой ценой, а авторитетом среди избирателей. Поэтому мы должны определиться, кто персонально будет представлять нашу партию на выборах. Самое главное – не давать невыполнимых обещаний, – заявил глава региона.
По словам руководителя администрации главы республики Александра Сидякина, всего в России было подано более 4 тысяч заявок на участие в предварительном голосовании от «Единой России».
В Башкирии намерены участвовать в праймериз 340 кандидатов. Из них 213 человек – в Горсовет Уфы, 199 – в Госдуму и 17 – на довыборы по двум одномандатным округам в республиканский парламент, сообщает пресс-служба главы Башкирии.