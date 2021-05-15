Радий Хабиров призвал кандидатов «Единой России» не давать ложных обещаний людям

Радий Хабиров призвал кандидатов «Единой России» не давать ложных обещаний людям
Радий Хабиров призвал кандидатов «Единой России» не давать ложных обещаний людям
Сегодня, 12:43ОбществоАлександра КонстантиноваФото: Сайт главы Башкирии
Вчера, 14 мая, в Уфе на форуме кандидатов «Единой России» выступил глава Башкирии, секретарь республиканского отделения партии Радий Хабиров. Он порекомендовал своим коллегам по партии и кандидатам, которые планируют участвовать в предварительном голосовании, не спекулировать на невыполнимых обещаниях.

– Есть основное правило политики: власть просто так не даётся, за неё надо бороться, её надо удерживать – и не любой ценой, а авторитетом среди избирателей. Поэтому мы должны определиться, кто персонально будет представлять нашу партию на выборах. Самое главное – не давать невыполнимых обещаний, – заявил глава региона.

По словам руководителя администрации главы республики Александра Сидякина, всего в России было подано более 4 тысяч заявок на участие в предварительном голосовании от «Единой России».

В Башкирии намерены участвовать в праймериз 340 кандидатов. Из них 213 человек – в Горсовет Уфы, 199 – в Госдуму и 17 – на довыборы по двум одномандатным округам в республиканский парламент, сообщает пресс-служба главы Башкирии.

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