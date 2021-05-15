Радий Хабиров призвал кандидатов «Единой России» не давать ложных обещаний людям

Вчера, 14 мая, в Уфе на форуме кандидатов «Единой России» выступил глава Башкирии, секретарь республиканского отделения партии Радий Хабиров. Он порекомендовал своим коллегам по партии и кандидатам, которые планируют участвовать в предварительном голосовании, не спекулировать на невыполнимых обещаниях.

– Есть основное правило политики: власть просто так не даётся, за неё надо бороться, её надо удерживать – и не любой ценой, а авторитетом среди избирателей. Поэтому мы должны определиться, кто персонально будет представлять нашу партию на выборах. Самое главное – не давать невыполнимых обещаний, – заявил глава региона. По словам руководителя администрации главы республики Александра Сидякина, всего в России было подано более 4 тысяч заявок на участие в предварительном голосовании от «Единой России». В Башкирии намерены участвовать в праймериз 340 кандидатов. Из них 213 человек – в Горсовет Уфы, 199 – в Госдуму и 17 – на довыборы по двум одномандатным округам в республиканский парламент, сообщает пресс-служба главы Башкирии.

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