Мэр Уфы Сергей Греков сыграл в шашки с чемпионкой мира Тамарой Тансыккужиной

Мэр Уфы Сергей Греков сыграл в шашки с чемпионкой мира Тамарой Тансыккужиной
Мэр Уфы Сергей Греков сыграл в шашки с чемпионкой мира Тамарой Тансыккужиной
Сегодня, 16:12ОбществоАлександра КонстантиноваФото: Личная страница Сергея Грекова
Сегодня, 15 мая, в Уфе в парке «Ватан» прошёл сеанс одновременной игры в русские шашки, участником которой мог стать любой желающий. Одним из игроков выступил глава городской администрации Сергей Греков, который также сыграл с Тамарой Тансыккужиной, сообщает пресс-служба мэрии Уфы.

– Рад приветствовать всех во всемирной столице шашек – Уфе. Именно так, потому что 5 из 6 действующих чемпионов мира в этом виде спорта живут и тренируются в Уфе, и сегодня все они участвуют в этом уникальном событии, – заявил градоначальник.

В ходе мероприятия было проведено 250 одновременных игр. В качестве сеансеров выступили восемь знаменитых шашистов республики, в том числе семикратная чемпионка мира по стоклеточным шашкам среди женщин в классической программе Тамара Тансыккужина.

Участники, сыгравшие вничью с мастерами или обыгравшие их, получили медали и призы. Также всем игрокам вручили памятные сертификаты.

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