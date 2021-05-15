Мэр Уфы Сергей Греков сыграл в шашки с чемпионкой мира Тамарой Тансыккужиной

Сегодня, 15 мая, в Уфе в парке «Ватан» прошёл сеанс одновременной игры в русские шашки, участником которой мог стать любой желающий. Одним из игроков выступил глава городской администрации Сергей Греков, который также сыграл с Тамарой Тансыккужиной, сообщает пресс-служба мэрии Уфы.

– Рад приветствовать всех во всемирной столице шашек – Уфе. Именно так, потому что 5 из 6 действующих чемпионов мира в этом виде спорта живут и тренируются в Уфе, и сегодня все они участвуют в этом уникальном событии, – заявил градоначальник. В ходе мероприятия было проведено 250 одновременных игр. В качестве сеансеров выступили восемь знаменитых шашистов республики, в том числе семикратная чемпионка мира по стоклеточным шашкам среди женщин в классической программе Тамара Тансыккужина. Участники, сыгравшие вничью с мастерами или обыгравшие их, получили медали и призы. Также всем игрокам вручили памятные сертификаты.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter