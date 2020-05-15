В Башкирии все же оштрафовали близких 19-летнего Ранэля Шамсутдинова

Родные Ранэля в тот день вышли на пикет около Белого дома с требованием спасти 19-летнего умирающего, который, по их мнению, не смог из-за пандемии получить надлежащую помощью. Всех участников пикета, включая сестру парня задержали полицейские. Многие отделались предупреждением, но выяснилось, что есть и оштрафованные.