В Башкирии все же оштрафовали близких 19-летнего Ранэля Шамсутдинова

В Кировском суде вынесли решение еще трем участникам пикета, который состоялся в поддержку Ранэля Шамсутдинова, умершего от опухоли мозга.

Суд все же назначил активистам наказание в виде 1000 рублей за нарушение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Ответчики намерены обжаловать решение суда, сообщает «Урал. МБХ медиа». Напомним, ранее сообщалось, что участники пикета должны отделаться только предупреждением. Родные Ранэля в тот день вышли на пикет около Белого дома с требованием спасти 19-летнего умирающего, который, по их мнению, не смог из-за пандемии получить надлежащую помощью. Всех участников пикета, включая сестру парня задержали полицейские. Многие отделались предупреждением, но выяснилось, что есть и оштрафованные. После череды заявлений в СМИ и в соцсетях семья добилась, чтобы парня госпитализировали, но 29 апреля Ранэль впал в кому. Его состояние ухудшалось буквально с каждым днем, а затем он скончался. В эфире программы «Утренний разворот» на радио «Эхо Москвы в Уфе» заместитель министра здравоохранения республики Ирина Кононова прокомментировала новость об уходе из жизни молодого человека, заявив, что заявления семьи беспочвенны и «мы все не готовы уходить так рано».

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter