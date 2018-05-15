Житель Китая отдал за два пирога 23 000 долларов

Покупатель расплачивался за еду с помощью электронного платежного сервиса Alipay. Об этом 15 мая пишет газета «Известия».

Программа дала сбой, и со счета мужчины списали большую сумму денег. Сами пирожки баоцзы стоили 5 юаней или 0,79 доллара. Расплачиваясь с продавцом клиент ничего не заметил.

О произошедшем стало известно, когда продавец пирожков Хэ составлял месячный отчет. Он заметил, что на счету ларька откуда-то появились лишние 147 000 юаней. Продавец понял, что один из покупателей вместо стоимости пирожков написал свой пароль. Хэ рассказал о произошедшем работодателю.

Владелец ларька обратился за помощью в полицию. В конце концов, работникам Alipay удалось отыскать незадачливого покупателя. Когда мужчине сообщили о случившемся, он подумал что его разыгрывают.