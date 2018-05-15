Житель Китая отдал за два пирога 23 000 долларов
Накануне в китайском городе Чжэнчжоу мужчина из-за сбоя в компьютерной программе заплатил в ларьке за два пирожка баоцзы около 147 000 юаней или 23 000 долларов.
Покупатель расплачивался за еду с помощью электронного платежного сервиса Alipay. Об этом 15 мая пишет газета «Известия».
Программа дала сбой, и со счета мужчины списали большую сумму денег. Сами пирожки баоцзы стоили 5 юаней или 0,79 доллара. Расплачиваясь с продавцом клиент ничего не заметил.
О произошедшем стало известно, когда продавец пирожков Хэ составлял месячный отчет. Он заметил, что на счету ларька откуда-то появились лишние 147 000 юаней. Продавец понял, что один из покупателей вместо стоимости пирожков написал свой пароль. Хэ рассказал о произошедшем работодателю.
Владелец ларька обратился за помощью в полицию. В конце концов, работникам Alipay удалось отыскать незадачливого покупателя. Когда мужчине сообщили о случившемся, он подумал что его разыгрывают.
Сейчас 23 000 долларов возвращены их владельцу. Продавцу Хэ за честность дали премию соразмерную 800 долларам.