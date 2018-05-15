В Уфе пройдет суд по иску о рутениевом деле

Уфимка Ольга Комлева, обратившаяся в прокуратуру республики за разъяснениями по поводу рутения, получила приглашение на предварительное заседание по делу в Кировском суде Уфы. Об этом она сообщила на своей личной странице в Facebook. Активная горожанка требует предоставить ей и другим жителям региона правдивую и полную информацию и гарантии радиационной безопасности.

- Осенью 2017 года над Уфой прошел безопасный рутениевый дождь. И гражданам об этом сообщили только через 2 месяца, да и то из-за того, что европейцы подняли бучу. Я обратилась в прокуратуру г. Уфы, потом республики, чтобы привлекли к ответственности тех, кто не сообщил нам об опасности. Может, дозы и небольшие, но в природе элемент рутений не существует и его обнаружение должно было насторожить службы. Обе прокуратуры отписки прислали и я пошла в суд. Ответчик - зам. прокурора Уфы Рустам Шайбаков.

27 мая 2018 г. в Челябинске превышен ПДК по формальдегиду в 4,2 раза, а людям сообщили только 3 мая. Или в Волоколамске сотни детей отравились выбросами со свалки, но власти опять молчали, пока до протестов не дошло. Пока после моих жалоб на сайте Башгидромета ежедневно стали публиковать радиационный фон в Уфе и ещё 6 населенных пунктов Башкирии, - сообщила Ольга Комлева.

Ранее мы писали о том, что это не первое ее обращение в правоохранительные органы по данному вопросу.

- В конце ноября, когда эпопея с рутением как раз была у всех на слуху, я обратилась в прокуратуру Уфы с просьбой наказать виновных в сокрытии информации об опасном загрязнении. Оттуда мое обращение переслали в Роспотребнадзор, откуда поступила, по сути, отписка, совершенно не устроившая меня. Представители Роспотребнадзора подробно расписали, как устроена система мониторинга, а завершили свое письмо сообщением о том, что поиск и наказание виновных не входят в их компетенцию, - уточнила Ольга.

В своем письме в прокуратуру Ольга указала на очевидные нестыковки и противоречия в отчетах различных инстанций о загрязнении рутением. Как выяснилось из отчета Росгидромета, при чрезвычайной ситуации Система радиационного мониторинга должна перейти на учащенный режим наблюдения. Соответственно, это должно было произойти уже в конце сентября, после появления первых тревожных новостей о рутении. Однако специальный режим наблюдения был введен только 11 октября, после того, как рутений был замечен в Европе.

А в феврале французское издание «Фигаро» опубликовало результаты собственного расследования о выбросах рутения, в том числе оно касалось и нашей республики. По мнению французских репортеров, следы радиоактивного безобразия ведут на комбинат «Маяк», который в прошлом году как раз выполнял контракт по заказу Италии на извлечение церия-144 из облученного ядерного топлива, сообщили «Новые Известия». Из информации, опубликованной в газете «Фигаро», следует, что эксперты издания провели реконструкцию событий, предшествовавших появлению радиоактивного топлива. Из такого анализа следует, что все данные говорят о ЧП, случившемся в ходе переработки огромного количества облученного ядерного топлива, в процессе которого произошло выделение, в том числе и рутения. По сведениям «Фигаро», комбинат «Маяк» проводил такие операции для фундаментального эксперимента по ядерной физике (Борексино) во главе с Италией и Францией. Французская газета сообщает также, что с комбинатом «Маяк» был заключен контракт на производство источника церия-144, предназначенного для размещения вблизи большого детектора частиц, установленного в Гран-Сассо.

Напомним, чиновники министерств экологии республики и страны заявили, что никакой опасности для жизни и здоровья граждан рутениевый дождь не предвещает.