В России хотят создать реестр криптоинвесторов

Данную информацию уже подтвердили два источника близкие к Центробанку. Об этом пишет портал rns.online.

Предположительно, для идентификации криптоинвесторам необходимо будет иметь при себе паспорт и ИНН. Рассматривается также возможность подтверждения личности по биометрическим данным.

Для того чтобы вложить средства в ICO-проекты криптоинвесторы будут вынуждены проходить сертификацию. Издание отмечает, что свои списки криптоинвесторов станут вести Минфин или Центробанк.

По мнению руководителя комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолия Аксакова, идентификация криптоинвесторов поможет более эффективно бороться с отмыванием средств добытых незаконным путем. Инициатива чиновников нашла поддержку у Российской ассоциации криптовалюты и блокчейна (РАКИБ). Ассоциация начала подготовку документа на имя президента России Владимира Путина. В докладе руководство РАКИБ пропишет свои предложения по «ускорению развития криптоиндустрии в стране».