В Башкирии вывели сорт винограда, который приспособлен к местному климату

Работа по изучению винограда была начата еще в 30-х годах прошлого века. Сегодня плантанции винограда в Кушнаренковском центре занимают 2,5 гектара. Лучшими сортами башкирской селекции являются Александр, Башкирский, Юбилейный, Памяти Стреляевой, Карагай. Они включены в Госреестр селекционных достижений РФ. На сегодня госсортиспытание проходит еще один сорт – Находка Стреляева, сообщает Минсельхоз РБ.

В Башкирии также урожайными считаются и другие сорта, выведенные в других регионах, такие как Алешенькин, Линьян, Русский Конкорд.

По словам специалистов, в республике хорошо приживаются винограды, посаженные весной. Они за лето успевают укорениться и не промерзают зимой.