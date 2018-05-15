В Башкирии вывели сорт винограда, который приспособлен к местному климату
Сегодня, 17:40ОбществоЗиля Аскерова
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Теперь в Башкирии тоже можно выращивать винограды. Особенный сорт, который приспособлен к местному непростому климату, вывели в Кушнаренковском центре Башкирского НИИ сельского хозяйства УФИЦ РАН.
Работа по изучению винограда была начата еще в 30-х годах прошлого века. Сегодня плантанции винограда в Кушнаренковском центре занимают 2,5 гектара. Лучшими сортами башкирской селекции являются Александр, Башкирский, Юбилейный, Памяти Стреляевой, Карагай. Они включены в Госреестр селекционных достижений РФ. На сегодня госсортиспытание проходит еще один сорт – Находка Стреляева, сообщает Минсельхоз РБ.
В Башкирии также урожайными считаются и другие сорта, выведенные в других регионах, такие как Алешенькин, Линьян, Русский Конкорд.
По словам специалистов, в республике хорошо приживаются винограды, посаженные весной. Они за лето успевают укорениться и не промерзают зимой.
- Оптимальное время посадки – до распускания почек, то есть еще 7-10 дней. Мы каждому покупателю подробно объясняем нюансы посадки и ухода за саженцами, ведь от этого зависит урожай. При правильном уходе они начинают плодоносить уже на третий год, - рассказала научный сотрудник селекционного центра Наталья Старцева.
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