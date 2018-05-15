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В Башкирии вывели сорт винограда, который приспособлен к местному климату
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В Башкирии вывели сорт винограда, который приспособлен к местному климату

Сегодня, 17:40ОбществоЗиля Аскерова
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