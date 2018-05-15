Уфимский путешественник собирает средства на велоэкспедицию по школам Азии

Международный некоммерческий проект «Велоэкспедиция «Дети мира» пройдет через 16 стран, в каждой из которых фокус внимания будет обращен на местных школьников.

Проект направлен на продвижение толерантности и согласия, позиционирования России в мире как открытой, миролюбивой и свободной страны.

Автор идеи велоэкспедиции – уфимский путешественник, директор АНО развития туристических, краеведческих и экологических проектов «Планета» Антон Сазонов. По его словам, главная задача проекта – показать равенство детей мира, несмотря на различия стран в культуре, развитии экономик, мировоззрении и географическом положении.

Маршрут первого этапа велоэкспедиции стартует в Уфе 12 июня и проходит через 16 стран – Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Китай, Пакистан, Индия, Непал, Бангладеш, Мьянма, Таиланд, Лаос, Вьетнам, Камбоджа, Малайзия, Сингапур, заканчиваясь в Индонезии и охватывая по пути более 50-ти объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Длительность первого этапа – 6 месяцев.

В настоящее время на реализацию проекта усилиями благотворителе собрано более 17 тысяч рублей. Цель - собрать 70 тысяч. Поддержать идею уфимского путешественника можно здесь.