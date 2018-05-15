Telegram еще не все: суд отменил вступление в силу решения о блокировке
Представители мессенджера подали две жалобы на решение суда.
Сообщение о том, что решение суда о немедленной блокировке мессенджера Telegram удалено с сайта Таганского районного суда Москвы. Об этом сообщает информационное агентство «РИА-новости».
Напомним, что решение о немедленной блокировке мессенджера суд вынес 13 апреля 2018 года. Представители Telegram подали две жалобы: одна на немедленное исполнение решения (немедленная блокировка) и на саму блокировку. Таким образом, пока эти жалобы не рассмотрена и по ним не вынесены свои соответствующие решения, то решение от «пятницы 13-е» в законную силу еще не вступило.
Также отметим, что сразу после удовлетворения ходатайства Роскомнадзора о немедленной блокировке разработчик мессенджера Павел Дуров заявил, что будет делать все, чтобы приложение продолжило работать. Действительно, за прошедший с момента начала блокировки месяц мессенджер по большому счету как работал раньше, так и продолжает работать, причем, без применения разного рода ухищрений, позволяющих обойти блокировку.