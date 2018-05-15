Российские дипломаты сообщают о задержаниях и допросах россиян в Британии

Якобы людей подвергают немотивированным задержаниям и допросам. Об этом информирует портал rns.online.

На сайте посольства РФ в Великобритании написано, что людей задерживают как полицейские, так и сотрудники Пограничной службы МВД. Работники английских силовых структур проводят беседы с россиянами, прибывшими в страну по британской визе, то есть на законных основаниях.