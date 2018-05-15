Российские дипломаты сообщают о задержаниях и допросах россиян в Британии
Сегодня, 16:14Общество
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По словам сотрудников посольства России в Лондоне, к ним стали поступать жалобы от въезжающих в Великобританию россиян на действия местных сотрудников силовых структур.
Якобы людей подвергают немотивированным задержаниям и допросам. Об этом информирует портал rns.online.
На сайте посольства РФ в Великобритании написано, что людей задерживают как полицейские, так и сотрудники Пограничной службы МВД. Работники английских силовых структур проводят беседы с россиянами, прибывшими в страну по британской визе, то есть на законных основаниях.
Российские дипломаты просят своих соотечественников, которые подверглись задержанию, после прибытия в аэропорты Соединенного Королевства, сообщать им об этом. Сделать это можно конфиденциально. Жалобы помогут оградить россиян от дискриминационного подхода к ним со стороны британских властей.
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