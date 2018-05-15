Мосгорсуд опроверг данные о вступлении в силу решения о блокировке Telegram

Владельцы приложения направили апелляционную жалобу на вынесенное решение. Об этом пишет портал rns.online.

Жалоба владельцами Telegram подана. Хозяева мессенджера получили время на «устранение недостатков», сказала Солопова.

Сотрудница Мосгорсуда добавила, что сообщение о вступлении в силу постановления Таганского суда о блокировке Telegram, появилось на их сайте по ошибке. Якобы компьютер автоматически рассчитывает дату вступления в силу решения суда, что является недоработкой системы. Telegram может обжаловать это постановление или выполнить требования российских чиновников и спецслужб.