Мосгорсуд опроверг данные о вступлении в силу решения о блокировке Telegram
По словам сотрудницы Мосгорсуда Ульяны Солоповой, постановление Таганского районного суда об ограничении доступа к мессенджеру Telegram не вступало в законную силу.
Владельцы приложения направили апелляционную жалобу на вынесенное решение. Об этом пишет портал rns.online.
Жалоба владельцами Telegram подана. Хозяева мессенджера получили время на «устранение недостатков», сказала Солопова.
Сотрудница Мосгорсуда добавила, что сообщение о вступлении в силу постановления Таганского суда о блокировке Telegram, появилось на их сайте по ошибке. Якобы компьютер автоматически рассчитывает дату вступления в силу решения суда, что является недоработкой системы. Telegram может обжаловать это постановление или выполнить требования российских чиновников и спецслужб.
Одновременно с этим решение Таганского суда об ограничения доступа к мессенджеру требовало немедленного исполнения. Так как вердикт не отменен, то его немедленное исполнение также остается в силе. Доступ к Telegram на территории России продолжают пытаться ограничить, отметила Солопова.