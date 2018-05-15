Хакеры Fancy Bears обвинили шведских спортсменов в употреблении допинга
На сайте команды хакеров Fancy Bears были опубликованы материалы Шведского союза спортивных организаций (RF).
Спортивные чиновники Швеции скрыли провал допинг-проб своих атлетов. Об этом 15 мая пишет газета «Известия».
В выложенных документов видно, что в RF знали и скрывали факты употребления запрещенных веществ легкоатлеткой Марией Нильссон и лыжником Бьорном Сандстрёмом. Допинг-пробы последних показали положительный результат в разные промежутки времени.
В анализах атлетов нашли запрещенный препарат тербуталин – аналог сальбутамола. Данное лекарство назначается врачами болеющим бронхитом или бронхиальной астмой. После провала допинг-теста Нильссон и Сандстрём не понесли никакого наказания. Следствие против них никто не проводил.
Хакеры Fancy Bears пояснили, что многие жители Швеции, в том числе и спортсмены (горнолыжники, биатлонисты, лыжники и прочие), имеют разрешения от врачей на прием лекарств, которые считаются допингом. Препараты им необходимы для лечения хронических воспалительных заболеваний дыхательных путей.