Дерипаска инициировал суд в Лондоне в интересах западной компании

В Лондоне продолжаются слушания по спору между «РусАлом» и «Интерросом» о продаже доли Романа Абрамовича в компании «Норникель» Владимиру Потанину.

Как пишут «Новые известия», Glencore давно сотрудничает с Дерипаской и является основным покупателем продукции «РусАла». Интересы Glencore предприниматель лоббировал во время переговоров с Потаниным. Поскольку договориться не удалось, «РусАл» заявил о нарушении «Интерросом» и Crispian соглашения акционеров. Это выражалось якобы в попытке продать долю Crispian «Интерросу», размыв таким образом позиции компании Дерипаски. Отметим, что соглашение между акционерами вовсе не запрещает им покупать акции «Норникеля», а только определяет статус-кво в совете директоров

В Высоком суде Лондона стороны договорились о покупке каждой из компаний у Crispian не более 2% акций «Норникеля». Но Олег Дерипаска продолжает настаивать на неправомерности сделки. Ситуация заметно ухудшилась после новых санкций США против Дерипаски, «РусАла» и En+.

Потанин же предложил Crispian Investments выкупить около 4% в горно-металлургической компании. «РусАл» порекомендовали поучаствовать в сделке на аналогичных условиях или вовсе отказаться от покупки. Предложение было принято, но затем «РусАл» решил, что оно не соответствует соглашению акционеров «Норникеля», после чего обратился в суд, пытаясь запретить сделку. Ответчиком по иску выступает кипрская Whiteleave Holdings Limited, которую контролирует «Интеррос».

Сама же компания Потанина после выкупа части Абрамовича в Crispian владеет 32,9 % акций «Норникеля». Доля «РусАла» составляет 27,8%, суд обязал выкупить у Crispian 1,9 %. Доля самого Абрамовича и его партнеров по Evraz не превышает 4,2 % акций.