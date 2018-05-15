Британские ученые: алкоголь не вреден в малых дозах

Специалисты из университетов Ливерпуля и Шеффилда провели исследование, в котором участвовало 278 человек. Первый эксперимент состоял в том, что одна группа добровольцев могла в течение часа заказывать в баре любые порции алкоголя. Другой группе испытуемых подавали либо стандартные порции пива и вина, либо уменьшенные. Об этом пишет газета «Известия».