Британские ученые: алкоголь не вреден в малых дозах
Сегодня, 18:00Общество
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Британские ученые доказали, что малые порции алкоголя помогают уменьшить потребление спиртного и снизить смертность от него.
Специалисты из университетов Ливерпуля и Шеффилда провели исследование, в котором участвовало 278 человек. Первый эксперимент состоял в том, что одна группа добровольцев могла в течение часа заказывать в баре любые порции алкоголя. Другой группе испытуемых подавали либо стандартные порции пива и вина, либо уменьшенные. Об этом пишет газета «Известия».
Выяснилось, что люди, употреблявшие небольшие порции, пили намного меньше алкоголя. Таким образом ученые доказали, что уменьшение порций алкоголя в британских барах приведет к сокращению количества смертей в стране на 5-13% в год.
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