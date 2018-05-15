27-летнего уфимца оштрафовали за создание нацистской группы «Белая река»

По данным следствия, с 2013 по 2014 по годы мужчина создал экстремистское сообщество «Белая река». В одном из районов республики члены группировки не раз демонстрировали нацистскую символику и даже устроили массовую драку, о которой писали федеральные СМИ.

Видео они выложили в интернет, после чего на них обратили пристальное внимание правоохранительные органы. Нацисты также размещали эксремистские материалы «Вконтакте». Сотрудники УФСБ РБ пресекли деятельность сообщества. Организатора, 27-летнего уфимца Евгения Р., оштрафовали приговором суда на 200 тысяч рублей.

Группировка, по данным издания, имела четкую структуру и иерархию. В её состав входили более 30 человек, семь из которых составляли актив. Они не раз устраивали массовые драки и, по данным ФСБ, являлись фигурантами нескольких уголовных дел. Банду из 17 нацистов задерживали еще в октябре 2016 года. Почти все молодые люди — приверженцы фашистских и националистических взглядов. Они распространяли идеологию украинских радикалов "Правого сектора", запрещенного на территории РФ и "Азова" среди школьников и студентов, осуществляли вербовку в свои ряды.