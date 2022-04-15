Скончался известный уфимский архитектор Ришат Муллагильдин

Скончался известный уфимский архитектор Ришат Муллагильдин
Скончался известный уфимский архитектор Ришат Муллагильдин
Вчера, 14:35ОбществоФото: соцсети
Автор проекта Конгресс-холла «Торатау» Ришат Муллагильдин скончался, сообщили Mkset представители Конгресс-холла.

Стало известно о смерти известного уфимского архитектора Ришата Муллагильдина. На момент смерти мужчине было 53 года. Как сообщили Mkset сотрудники Конгресс-холла «Торатау», на рабочем месте мужчины не было около двух недель и, предположительно, мужчина находился в Японии. Причины смерти не уточняются.

Ришат Муллагильдин родился в Уфе в 1969 году, окончил Московский архитектурный институт, также проходил стажировку в Шибаурском технологическом институте в Токио. Являлся членом Союза архитекторов России.

Отметим, что Ришат Муллагильдин был автором проекта Конгресс-холла «Торатау», также по его проекту была проведена реконструкция ипподрома «Акбузат» в Уфе. Кроме того, написал более 20 научных трудов, дважды — в 2006 и 2007 годах — становился лауреатом премии «ARX Awards», в 2008 году получил Государственную премию РБ имени Салавата Юлаева. Был советником президента РБ по вопросам архитектуры и градостроительства.

Редакция Mkset выражает искренние соболезнования близким и коллегам Ришата Муллагильдина.

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