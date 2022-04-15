Одним из победителей конкурса ИРИ стал проект «Советского спорта» и медиахолдинга 1MI

В очной защите участвовали 142 проекта из 462, которые ранее были допущены до отбора. Данный этап конкурса был организован в форме питчинга, на котором перед жюри выступали команды участников из 18 субъектов РФ. Как сообщает rostovgazeta.ru, в число победителей вошли проекты художественных и документальных сериалов, серии видеороликов, спецпроекты СМИ, приложения и игры.
Исполнительный директор ИРИ Елена Лапина рассказала, что целью конкурса выступила поддержка максимального числа масштабных долгосрочных проектов, включая игровые и анимационные сериалы разнообразной тематической направленности. Возможность финансирования наиболее перспективных проектов помогла Институту развития интернета привлечь к участию в таких конкурсах практически всю индустрию. ИРИ считает это важным этапом своего развития. В течение 2022 года планируется воплотить в жизнь 42 проекта из числа победивших. Производственный цикл остальных, а это более 70 проектов, займет 2-3 года. По словам Лапиной, важным этапом развития конкурса и для его организаторов, и для самих конкурсантов выступило внедрение системы очной защиты проектов. Новая инициатива помогает понять, в какой степени представленный проект является актуальным и проработанным. При этом участники получают обратную связь и экспертные советы о том, как лучше доработать представленную идею. Вероятно, в будущем практика очной защиты частично реализуется и в конкурсе молодежного контента.
Среди проектов, которые были отмечены ИРИ, стоит назвать художественные сериалы «Последний богатырь. Наследие», «Плевако» и «Челюскин. Первые». Поддержка будет оказана также неигровому двухсерийному фильму «Школа-студия МХАТ. 80 лет служения Театру» и сериалу «Нюрнберг».
Проект #Кудабежать: спортивные маршруты регионов России», который на конкурс отправила редакция газеты «Советский спорт», представляет собой мобильное приложение о велосипедных и пешеходных маршрутах в 14 субъектах России. Он занял первое место в номинации «Мультиформатный контент». Проект планируется реализовать при участии всех инфоресурсов медиахолдинга 1MI.
В состав рабочей группы продюсерского совета ИРИ были включены исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Институт развития интернета» Елена Лапина, советник генерального директора АНО «ИРИ» Антон Ключкин, генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн. Председателем рабочей группы назначен глава «СТС Медиа» Вячеслав Муругов.
Заявки на создание национального контента в цифровой среде велись с 3 по 28 февраля 2022 года. Выигравшие проекты планируется реализовать до конца 2024 года.