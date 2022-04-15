Кто из уфимцев может оформить ипотеку под 5,1% годовых

— Льготная программа для семей с детьми очень популярна среди уфимцев. Государство продолжает поддерживать такие программы, а банки обеспечивают выгодные условия по ипотечным кредитам. На фоне инфляции, которая, по оценкам экспертов, ускорилась до 16,7%, а к концу года может достичь 20%, ставка от 5,1% по программе «Семейная ипотека» является не только доступной, но и выгодной. Кроме того, прошлым летом программу семейной ипотеки адаптировали к экономическим условиям: если раньше получить ее могли только семьи, где растут двое и более детей либо ребенок с инвалидностью, то с июля 2021 года «Семейная ипотека» стала доступна и семьям с одним ребенком, что в свою очередь дало возможность улучшить условия проживания большему количеству семей, — рассказали в пресс-службе ГК «Первый Трест».