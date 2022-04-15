Кто из уфимцев может оформить ипотеку под 5,1% годовых

Сегодня подробно поговорим о «Семейной ипотеке». В чём её преимущества? Кому доступна? И на каких условиях?
— Льготная программа для семей с детьми очень популярна среди уфимцев. Государство продолжает поддерживать такие программы, а банки обеспечивают выгодные условия по ипотечным кредитам. На фоне инфляции, которая, по оценкам экспертов, ускорилась до 16,7%, а к концу года может достичь 20%, ставка от 5,1% по программе «Семейная ипотека» является не только доступной, но и выгодной. Кроме того, прошлым летом программу семейной ипотеки адаптировали к экономическим условиям: если раньше получить ее могли только семьи, где растут двое и более детей либо ребенок с инвалидностью, то с июля 2021 года «Семейная ипотека» стала доступна и семьям с одним ребенком, что в свою очередь дало возможность улучшить условия проживания большему количеству семей, — рассказали в пресс-службе ГК «Первый Трест».
По условиям программы молодые семьи в РБ могут купить собственную квартиру или расширить уже имеющуюся жилплощадь взяв ипотечный кредит со ставкой до 6% годовых (у разных банков она может варьироваться, но совсем незначительно) и максимальным лимитом до 6 000 000 руб. Правда нужно учитывать, что у «Семейной ипотеки» есть важное ограничение в плане выбора жилья: по льготной ставке можно взять как готовые квартиры или дома, так и строящиеся, но только при условии покупки в рамках 214 ФЗ от застройщика.
— «Семейная ипотека» — отличный инструмент, чтобы перейти из категории арендаторов в собственники жилья, ведь разница между арендой и ежемесячным платежом на сегодняшний день минимальна. Например, снять в комфортабельной новостройке квартиру с 2 комнатами в географическом центре Уфы стоит в среднем 35 000/40 000 руб. Если же вы рассмотрите аналогичную квартиру в ЖК «Новатор» с кредитом на 20 лет по этой программе, то ваш платеж составит около 36 000 рублей в месяц. К тому же в случае покупки квартиры семья приобретает актив, который в будущем может принести прибыль, в то время как арендованная недвижимость грозит лишь дополнительными расходами, — отметили в пресс-службе ГК «Первый Трест».
Напомним, что сертификат первенца в 2022 году равен 524 тысячи рублей. А при рождении второго ребенка к этой сумме добавляют 168 тысяч рублей. Если семья вообще не получала маткапитал (например, первый ребенок родился до 2020 года, когда появился маткапитал на первенца), то после рождения второго ребенка (или сразу двух и более) семья получит 693 тысячи рублей.
Итак, имея на руках всего 1 миллион можно, купить просторную квартиру в современном жилом комплексе, где вы безбоязненно будете отпускать своих детей гулять во двор. Ведь закрытая территория и система видеонаблюдения установленная по всему периметру территории ЖК «Новатор» обеспечат высокий уровень безопасности.
— Концепция благоустройства идеально подойдёт для семей с детьми. Ведь в распоряжении жильцов запроектировано более 9 500 кв. м для занятий спортом и активного отдыха. Здесь ваше чадо забудет про гаджеты и сможет целый день не просто играть, а развивать необходимые в жизни навыки, находя для себя всё новые и новые занятия, ни разу не повторившись. Закрытая территория ЖК предусматривает четыре спортивные площадки, в том числе зону Workout и четыре уникальных игровых комплекса, которые рассчитаны на детей разных возрастов. — рассказали в пресс-службе ГК «Первый Трест».
Ещё одна хорошая новость для молодых родителей заключается в том, что прогулка с ребенком или поездка на велосипеде, для жильцов «Новатора», не будет заканчиваться моционом с подъемом тяжелой коляски или велосипеда на этаж. Для удобства молодых родителей и велоспортсменов на первых этажах будут реализованы специальные колясочные и велосипедные зоны. А для другого спортивного инвентаря вы сможете приобрести функциональные кладовые.
Кроме того, ЖК «Новатор» расположен в развитом микрорайоне, где в радиусе 1 км находятся 3 детских сада, 2 школы и 1 лицей. Заехать за покупками, не тратя драгоценное время можно в ТРЦ «Планета». А весело провести выходные всей семьёй можно выбрав одно из мест, находящихся в пешей доступности: кинотеатр «Искра» и ипподром «Акбузат», кафе и рестораны, которые расположатся прямо в ЖК и многое другое.
Важно отметить, что возведение комплекса ведётся по программе проектного финансирования с использованием счетов эскроу в АО «Банк ДОМ.РФ» и покупка квартиры в ЖК «Новатор» безопасна даже на самых ранних этапах строительства. Неоспоримыми преимуществами покупки с использованием эскроу-счетов являются: строгий контроль хода строительства со стороны банка, гарантия успешного проведения сделки, страхование денежных средств на эскроу счетах, возможность перевести нужную сумму на счёт безналичным платежом.
Напомним, ГК «Первый Трест» является системообразующим предприятием РФ, входит в топ-3 застройщиков Республики Башкортостан, на данный момент возводит более 400 000 кв. м в Уфе. Более подробную информацию о строящихся жилых комплексах вы можете узнать на сайте, по телефону 8 (347) 222-0-111 и в офисах продаж: г. Уфа, ул. Коммунистическая, 78 и ул. 50-летия Октября, 15 к. 1.