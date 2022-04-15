Команда Минеевой провела круглый стол по теме ГЧП-проектов в условиях кризиса

Команда Минеевой провела круглый стол по теме ГЧП-проектов в условиях кризиса
Команда Минеевой провела круглый стол по теме ГЧП-проектов в условиях кризиса
Вчера, 16:29ОбществоФото: фрагмент видео
Аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве Татьяны Минеевой и крупнейшее в России сообщество профессионалов рынка инфраструктурных проектов «Инфраструктурный клуб» (InfraClub) организовали круглый стол.

Темой стала «Стабилизация реализации инфраструктурных проектов ГЧП в новых экономических условиях.Создание условий для расширения инвестиций».

Как сообщают Регионы России, мероприятие состоялось двенадцатого апреля и было посвящено нынешнему положению на рынке проектов государственно-частного партнерства в ситуации экономического кризиса, а также обсуждению подготовки инициатив по их стабилизации и созданию оптимальных условий для расширения инвестиций в общественную инфраструктуру.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева открыла круглый стол и обратила внимание на значимость поддержки предпринимательства в условиях нестабильности.

«В России нет таких площадок, где и предприниматели, и инвесторы, и представители органов власти вместе вырабатывают решения в таком активном диалоге. Прошу всех принимать участие в обсуждении, и мы будем двигаться дальше по нашей дорожной карте», — отметила Минеева.

Также на встрече выступил модератор круглого стола, координатор «Инфраструктурного клуба», общественный уполномоченный в сфере реализации проектов ГЧП в г. Москве, управляющий партнёр Стратегической группы «Гиперион» Артур Щеглов. По его словам, сейчас в Российской Федерации осуществляется реализация около четырех тысяч концессионных проектов и проектов государственно-частного партнерства. Их общий объем инвестиций составляет свыше двух с половиной триллионов рублей. Задействованы в процессе более двухсот тысяч человек.

«Именно от инфраструктуры зависит и транспортная доступность, и безопасность жизнедеятельности, и здоровье, и образование граждан. Инфраструктурные проекты являются каркасом отечественной экономики, поэтому необходимо их поддерживать в первую очередь», - сказал Щеглов.

В обсуждении вопросов круглого стола участвовали свыше ста тридцати человек, среди которых представители аппарата российского правительства, федеральных министерств, главы инвесткомпаний, которые реализуют крупные проекты на территории Российской Федерации, а также юристы и предприниматели.

Участники мероприятия обсудили вопросы внесения изменений в договоры, которые уже были заключены, а также инициативу о введении моратория на штрафы за неисполнение условий соглашений частным партнером за недостижение им показателей, если для этого есть основательные и объективные причины.

В рамках проведения мероприятия была также озвучена инициатива ввести мораторий на применение правил получения согласия антимонопольной службы при изменении условий заключенных проектов. Все предложения, которые озвучили в ходе проведения круглого стола, соберут в итоговую резолюцию и направят в профильные органы законодательной и исполнительной власти.

Утверждение предложенных инициатив позволит стабилизировать действующие проекты государственно-частного партнерства, а также сформировать оптимальную среду для реализации новых и развития инфраструктуры в Российской Федерации.

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