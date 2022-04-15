Какие выплаты положены погибшим и раненным на Украине?

На выплату могут претендовать: родители, дедушки или бабушки солдат (если они участвовали в процессе воспитания воина или содержали его более трёх лет), муж (или жена) погибшего, дети до 18 лет и дети до 23 лет, если они являются студентами.

Документы на выплату принимаются в МФЦ и филиалах соцподдержки населения. Необходимо предоставить документы, подтверждающие родство с павшим воином, документы о гибели бойца и его захоронении, реквизиты счета для перечисления денег.

Обратиться за денежной помощью нужно не позднее трёх лет с момента гибели воина. Пособие выплачивается в течение 10 дней после подачи документов.