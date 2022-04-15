Инновационная продукция «Бионорд» стала важной частью экологического форума в Уфе

В уфимском выставочном комплексе «ВДНХ-Экспо» в рамках экологического форума прошла VI специализированная выставка «Экология и технологии».
Глава Башкирии Радий Хабиров осмотрел выставочные экспозиции и пообщался с представителями компаний. Так, например, гендиректор АО «Полиэф» Евгений Семенько рассказал, что предприятие реализует инвестпроект по производству «зеленых» ПЭТ-гранул, в рамках которого планируется ежегодно перерабатывать около 34 тыс. тонн вторсырья. «Зеленая гранула» будет содержать до 25% переработанного ПЭТ, и это позволит удовлетворить растущий спрос на упаковку с использованием вторсырья. Одно из громких событий форума — старт проекта по альтернативной энергетике АО «Полиэф», одного из крупнейших предприятий Башкирии. Компания построила солнечную электростанцию, которая была запущена в опытно-промышленную эксплуатацию.
— Экологическая повестка — главная для всех нас. Это главный вызов для человечества. Очень приятно, что именно в Уфе есть возможность собраться всем вместе — представителям власти, экспертам, ученым, предпринимателям, которые работают в сфере экологии. Мы в республике планомерно и поступательно решаем экологические вопросы, — отметил Радий Хабиров.
Уделил внимание глава республики и стенду Уральского завода противогололедных материалов (УЗПМ), чья продукция для Уфы кажется сейчас как никогда актуальной. Все уфимцы помнят, как минувшей зимой столица республики превратилась в сплошной каток. Проблему, к сожалению, взяли лишь измором — дождались весны. Но теперь появилась другая проблема — последние несколько дней в Уфе фиксируют превышение ПДК пыли в воздухе. Доходит даже до того, что аллергикам и больным хроническими заболеваниями легких и сердечно-сосудистой системы попросту советуют не проветривать помещения и обязательно носить с собой необходимые лекарства. На обе эти проблемы УЗПМ как крупнейший в стране производитель современных противогололедных материалов предлагает эффективные и безопасные решения.
По словам заместителя коммерческого директора ТД УЗПМ Рудольфа Пономарева, сейчас в России пользуется спросом продукция для межсезонного содержания дорог. Так, «Бионорд-Шампунь» используется для уборки дорог после зимы: грязь, изношенный асфальт, фрагменты шинных протекторов стираются в мелкодисперсную пыль, которую нужно правильно убирать, чтобы она не попала в легкие пешеходов и автолюбителей. «Шампунь» наносится поливомоечными машинами, через полчаса его смывают водой. В противном случае вся эта взвесь оказывается в воздухе — сейчас по пылевым завесам на крупных автодорогах Уфы можно легко оценить уровень загрязнения.
— Еще одно средство — «Бионорд-Антипыль» — в Уфе не использовалось, это разработка последнего года, — уточняет Рудольф Пономарев. — Оно предназначено для обработки дорог с неукрепленными обочинами, где пыль поднимается от большегрузов и спецтехники. Вообще пыль у нас обычно «прибивают» водой, но тут есть минус: спустя несколько часов дорога высыхает и снова начинает пылить. Если некоторые разработки для пылеподавления применялись на промышленных объектах, то «Антипыль» — аналогичное решение для городской инфраструктуры. Состав наносится на обочину и на срок от 5 до 14 дней помогает значительно уменьшить процесс запыления. После этого состава с дорожной пылью легче работать — частицы становятся более вязкими и хорошо убираются дорожным пылесосом.
По словам эксперта завода, на рынке шампуней для чистки дорог ранее использовались продукты иностранного производства, и «Бионорд» в этом контексте не только оказывается первопроходцем, но и работает в важнейшем направлении импортозамещения.
Отметим, что основная продукция УЗПМ — противогололедные материалы для зимнего содержания дорог — используют более, чем 50 регионов страны для поддержания своей дорожной инфраструктуры в чистоте. Поставки также осуществляются для ритейлинговых компаний, сочинского кластера «Роза Хутор, объектов культурного наследия — «Эрмитажа» и музеев Московского Кремля, ВДНХ, Сколково, крупнейших энергетических компаний и промышленных предприятий. Также продукцию приобретают управляющие компании и клининг-проекты, она доступна и для частных лиц в розничной продаже.
— Мы одни из самых крупных производителей в России, кто профессионально занимается многокомпонентными противогололедными материалами, — добавляет Рудольф Пономарев. — Чтобы реагент работал в более широком диапазоне температур, был безопасен, экономичен и не наносил вреда городской среде, состав совершенствуется, в том числе через подбор пропорций и внесения антикоррозионных добавок и биофильных элементов для быстрого выведения из почв.
Продукция УЗПМ применяется и в Башкирии — в частности, в центральной части Уфы и на некоторых ее основных магистралях. Примечательно, что столица республики начала использование «Бионорда» еще в начале 2010-х гг. В 2019 году стала закупать самый современный продукт УЗПМ — «Бионорд Двухфазный»: в нем твердый материал дополнительно смачивается жидкой фазой, ускоряя процесс таяния льда и увеличивая глубину протапливания наледи, что значительно позволяет снизить затраты на зимнее содержание дорог. В настоящее время комплексы по заправке «Бионордом», по словам Рудольфа Пономарева, установлены во всех районах Уфы:
— Уфа в плане климата — регион Центральной России, поэтому качественный состав реагента идентичен тому, что поставляют в соседние крупные города — Казань, Пермь, Ижевск, Екатеринбург. Как правило, это «Бионорд Универсал». В Уфе редко встречаются экстремальные температуры, возможно, в качестве отличительной особенности можно назвать довольно снежные зимы. Но уточню, что наша продукция борется не со снегом, а с наледью. Снег надо убирать механизированными средствами, топить снег реагентами экономически не эффективно. Кстати, Уфа постепенно увеличивает территории использования «Бионорда».
Стоит отметить, что «Бионорд» безопасен для экологии города — согласно полученному четвертому классу, который ниже чем обычная соль, относящаяся к третьему классу опасности. Кроме того, продукция имеет заключение государственной экоэкспертизы — комплексного исследования воздействия на городскую среду. Также продукция прошла дополнительную сертификацию в московском испытательномцентре «Кожа и обувь» и в НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А. Н. Сысина, которая подтверждает его безопасность при соблюдении инструкций завода-производителя.
— Как правило, претензии со стороны жителей возникают как раз из-за того, что произошло нарушение технологии применения. Обработка дорожного полотна многокомпонентными реагентами кардинально отличается от технологии использования той же пескосоляной смеси. Нужно четко следить за прогнозом погоды, использовать реагент за 1,5-2 часа до появления снега или заморозков в дозах не более одной столовой ложки на квадратный метр. А потом просто сметать талый снег. Для этого нужно и метеопрогнозирование, и точная техника с дозацией. Чтобы перестроиться с одной методологии на другую, требуется время, переквалификация сотрудников и техническое перевооружение. Увы, даже в таких крупных городах, как Уфа и Казань, по сравнению с Москвой используется намного меньше уборочной техники, чем это требуют современные реалии, — резюмирует Рудольф Пономарев.
В завершение отметим, что председатель Российского экологического общества, председатель общественно-экспертного совета по национальному проекту «Экология» Рашид Исмаилов высоко оценил работу экологического форума и спецвыставки в Уфе:
— Сегодняшнее мероприятие — подтверждение того, что экология находится в фокусе руководства Башкортостана. Наша задача — общественников, экспертов, бизнеса — быть вместе в одной команде, решая поставленные задачи.