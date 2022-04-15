Инновационная продукция «Бионорд» стала важной частью экологического форума в Уфе

— Как правило, претензии со стороны жителей возникают как раз из-за того, что произошло нарушение технологии применения. Обработка дорожного полотна многокомпонентными реагентами кардинально отличается от технологии использования той же пескосоляной смеси. Нужно четко следить за прогнозом погоды, использовать реагент за 1,5-2 часа до появления снега или заморозков в дозах не более одной столовой ложки на квадратный метр. А потом просто сметать талый снег. Для этого нужно и метеопрогнозирование, и точная техника с дозацией. Чтобы перестроиться с одной методологии на другую, требуется время, переквалификация сотрудников и техническое перевооружение. Увы, даже в таких крупных городах, как Уфа и Казань, по сравнению с Москвой используется намного меньше уборочной техники, чем это требуют современные реалии, — резюмирует Рудольф Пономарев.