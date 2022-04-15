Фекалии на улице, антиковидный указ и «уголовка» за фейки. Итоги недели в Башкирии

Фекалии на улице, антиковидный указ и «уголовка» за фейки. Итоги недели в Башкирии
Фекалии на улице, антиковидный указ и «уголовка» за фейки. Итоги недели в Башкирии
Вчера, 21:11ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
Главные события Башкирии за рабочую неделю от Mkset.

Эта неделя началась с поручения главы Башкирии «бросить все силы» на очистку Уфы от грязи и не ждать 1 мая. После чего уже на следующий день мэр Уфы отчитал начальника управления по строительству и ремонту дорог Константина Паппе за ненадлежащее состояние улицы в уфимском микрорайоне Глумилино.

Однако с ненадлежащим состоянием дорог за эту неделю столкнулись не только жители Уфы. В частности, глава Янаульского района забил тревогу из-за «расквашенных» дорог. Тогда школьные автобусы не смогли доставить детей до образовательных учреждений.

Ну, а пока власти еженедельно говорят о необходимости подготавливать улицы к весне. Центральная площадь в Черниковке после зимы выглядела далеко не презентабельно. Видео с «сюрпризами» на площади имени Серго Орджоникидзе записал читатель MKset. Так, долгожданный асфальт оказался усыпан разного рода мусором, в том числе обглоданными костями и фекалиями.

К слову, Башкирия стала лидером по количеству несанкционированных свалок. За прошлый 2021 год в Башкирии насчитывалось 1 822 несанкционированные свалки, однако регион также вошел в топ-3 субъектов РФ по наибольшему сокращению числа стихийных свалок.

Так, жители Павловки, куда власти Башкирии хотят привлекать туристов, погрязли в мусоре. Местные жители поделились с Mkset видео с центром села усыпанным мусором и назвали его «почти мусорным полигоном», хотя это одно из самых туристически привлекательных мест региона.

В Башкирии дороги к туристическим местам отремонтируют за 503 миллиона рублей. Между тем, ремонтируемая три года улица Комсомольская в Уфе треснула пополам. А торчащий из асфальта металлический штырь в центре района Уфы накрыли кирпичом.

Отметим, что с наступлением весны появляется и еще одна проблема — паводок. Председатель госкомитета по РБ по ЧС Фарит Гумеров сообщил, что пик паводка в республике ожидается в третьей декаде апреля. Так, в среду, 13 апреля, в Уфе зафиксирован первый случай подтопления из-за половодья. Кроме того, в одной из деревень Дуванского района талые воды затопили дорогу и отрезали от цивилизации 40 человек.

Под угрозой увольнения находятся около 15 тысяч жителей Башкирии, однако ситуация на рынке оценивается стабильная, сообщает министр труда и семьи Ленара Иванова.

Глава Башкирии отрекламировал платья с нацорнаментом по цене прожиточного минимума.

Власти Башкирии решили вопрос о ликвидации «Уфахимпрома». Как анонсировалось ранее, рекультивацией территории промплощадок займется Федеральный экологический оператор (ФЭО).

Мэр Уфы Мавлиев поручил демонтировать серые заборы по всему городу. К слову, на работу на этой неделе сити-менеджер добирался на велосипеде, однако горожане посоветовали чиновнику проехаться «по всем улицам» и посмотреть на грязный город. На что позже Мавлиев заявил, что будет выбирать разные маршруты.

Однако далеко ехать не нужно, напротив уфимской мэрии коммунальщики посадили в бетон искусственные цветы.

К началу пожароопасного сезона прокуратура Башкирии объявила предостережение Минлесхозу. Все дело в том, что у ведомства необходимого количества оборудования для эффективной борьбы с лесными пожарами. Кроме того, прокуратура отметила и высокий износ лесопатрульной техники.

Первое уголовное дело из-за фейка о Вооруженных силах России возбуждено в Башкирии. Фигурант уголовного дела распространил заведомо ложную информацию на своей страничке ВКонтакте.

Глава Башкирии внес изменения в антиковидный указ накануне религиозных праздников. В мечетях, церквях и в других религиозных объектах разрешили собираться по 500 человек вместо 100.

В начале недели также произошел нелицеприятный инцидент. В Сибае 31-летний мужчина жестко избил ребенка на улице. Инцидент попал в объективы на камеры, а сам ролик разлетелся по соцсетям. Так, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 12 июня. Сам обвиняемый в суде сообщил журналистам, что находился в состоянии алкогольного опьянения и теперь испытывает стыд за содеянное.

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