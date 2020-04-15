«Вкусно накормим в самоизоляции!»: обещает служба доставки готовых блюд
В наступившие времена неопределенности мы решим вашу основную задачу — накормить семью, коллег, родных.
Служба доставки готовых блюд «ДанДаныч» — это маневренная группа квалифицированных работников, которые вкусно приготовят и оперативно доставят для вас и ваших близких домашнюю еду.
Мы понимаем, что сегодня в непростой ситуации оказались многие горожане, поэтому служба доставки готовых блюд «ДанДаныч» оказывает помощь в организации питания волонтеров-медиков, а также разрабатывает льготные предложения для уязвимых групп населения.
Мы гарантируем:
• Соблюдение технологии и санитарных норм приготовления и упаковки блюд
• Бесконтактную доставку блюд до двери
• Оперативность и возможность доставки еды отдельно проживающим пожилым родственникам
• Доступные цены
Стоимость комплексного обеда: суп, салат, горячее — 209 рублей
Специальное предложение для промышленных предприятий и организаций: при заказе от 10 порций стоимость порции — 174 рубля
Специальное предложения для пенсионеров — набор готовых блюд: суп, два салата, горячее блюдо два гарнира, выпечка (компот 0.33) — 280 рублей в день
Наши контакты:
Тел./WhatsApp: +7 987 254-33-23
Инстаграм: https://www.instagram.com/dandanichfood
Сайт: www.dan-danich.ru
Тел.: 8 (34-72) 94-33-23
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