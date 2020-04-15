«Вкусно накормим в самоизоляции!»: обещает служба доставки готовых блюд

Служба доставки готовых блюд «ДанДаныч» — это маневренная группа квалифицированных работников, которые вкусно приготовят и оперативно доставят для вас и ваших близких домашнюю еду.

Мы понимаем, что сегодня в непростой ситуации оказались многие горожане, поэтому служба доставки готовых блюд «ДанДаныч» оказывает помощь в организации питания волонтеров-медиков, а также разрабатывает льготные предложения для уязвимых групп населения.

Мы гарантируем:

• Соблюдение технологии и санитарных норм приготовления и упаковки блюд

• Бесконтактную доставку блюд до двери

• Оперативность и возможность доставки еды отдельно проживающим пожилым родственникам

• Доступные цены

Стоимость комплексного обеда: суп, салат, горячее — 209 рублей

Специальное предложение для промышленных предприятий и организаций: при заказе от 10 порций стоимость порции — 174 рубля

Специальное предложения для пенсионеров — набор готовых блюд: суп, два салата, горячее блюдо два гарнира, выпечка (компот 0.33) — 280 рублей в день

Наши контакты:

Тел./WhatsApp: +7 987 254-33-23

Тел.: 8 (34-72) 94-33-23