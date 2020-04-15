В Уфе открылся пункт приема передач для людей, изолированных в РКБ из-за коронавируса
Такое заявление на брифинге сделал министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.
Сегодня, 15 апреля, на брифинге, посвященном противодействию распространению коронавирусной инфекции в Башкирии, министр здравоохранения республики Максим Забелин рассказал, что со вчерашнего дня в Уфе заработал пункт приема передач для пациентов и сотрудников Республиканской клинической больницы имени Куватова, оказавшихся в изоляции из-за распространения коронавируса.
По словам Максима Забелина, пункт приема передач в РКБ находится напротив больницы. Там принимают передачи и осматривают их на предмет наличия скоропортящихся продуктов либо иных предметов, которые нельзя передавать в больницу.
Представитель регионального управления Роспотребнадзора Венер Изикаев сообщил, то запрета на передачи для пациентов нет. Пакеты буду осмотрены волонтерами либо сотрудниками клиники, продезинфицированы и переданы адресату.
Напомним, по последним данным, в РКБ находятся около1200 пациентов и сотрудников клиники, которые изолированы из-за вспышки коронавируса. Часть из них по мере проведения анализов уже перешла в разряд пациентов с подтвержденным коронавирусом, часть - 998 человек получила отрицательные анализ, но все равно пока находится на карантине. В ближайшее время в больнице будут обустроены отдельные зоны для больных коронавирусом и остальных пациентов