В Уфе открылся пункт приема передач для людей, изолированных в РКБ из-за коронавируса

Сегодня, 15 апреля, на брифинге, посвященном противодействию распространению коронавирусной инфекции в Башкирии, министр здравоохранения республики Максим Забелин рассказал, что со вчерашнего дня в Уфе заработал пункт приема передач для пациентов и сотрудников Республиканской клинической больницы имени Куватова, оказавшихся в изоляции из-за распространения коронавируса.

По словам Максима Забелина, пункт приема передач в РКБ находится напротив больницы. Там принимают передачи и осматривают их на предмет наличия скоропортящихся продуктов либо иных предметов, которые нельзя передавать в больницу.

Представитель регионального управления Роспотребнадзора Венер Изикаев сообщил, то запрета на передачи для пациентов нет. Пакеты буду осмотрены волонтерами либо сотрудниками клиники, продезинфицированы и переданы адресату.