В РЖД рассказали о снижении пассажиропотока на 80%

Пегов также отметил, что в связи со сложившейся ситуацией маршрутная сеть была реорганизована и часть проездных документов были возвращены покупателям. Он подчеркнул, что временно закрыто железнодорожное сообщение с другими странами. Кроме этого, скорректирован график движения поездов внутри страны.

По словам Пегова, пассажиры с билетом на отмененный маршрут смогут сдать его либо совершить поездку на других поездах в близкие даты. При этом сборы за возврат проездных документов отменены до 1 мая. Кроме этого, можно будет вернуть невозвратные билеты на маршруты, отправляющиеся с 11 апреля по 1 июня.