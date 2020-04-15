В РЖД рассказали о снижении пассажиропотока на 80%

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По словам заместителя генерального директора компании РЖД Дмитрия Пегова, пассажиропоток с момента начала действия ограничений из-за пандемии коронавируса упал на 80%.
Он сказал об этом 15 апреля, сообщает газета «Известия».
Пегов также отметил, что в связи со сложившейся ситуацией маршрутная сеть была реорганизована и часть проездных документов были возвращены покупателям. Он подчеркнул, что временно закрыто железнодорожное сообщение с другими странами. Кроме этого, скорректирован график движения поездов внутри страны.
По словам Пегова, пассажиры с билетом на отмененный маршрут смогут сдать его либо совершить поездку на других поездах в близкие даты. При этом сборы за возврат проездных документов отменены до 1 мая. Кроме этого, можно будет вернуть невозвратные билеты на маршруты, отправляющиеся с 11 апреля по 1 июня.
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