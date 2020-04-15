Фото: pixabay.com
В России коронавирусом заразились более 24 тысяч человек
15 апреля, 22:13Общество
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В России за минувшие сутки коронавирус диагностирован у 3,3 тысяч человек. Всего в стране насчитывается 24,4 тысяч людей с COVID-2019. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с пандемией.
Врачи следят за состоянием здоровья 130,1 тысяч человек, которые могут болеть коронавирусом. Об этом пишет russian.rt.com.
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, 10 клиник Москвы тестируют врачей, лечивших людей с COVID-2019, на иммунитет к коронавирусной инфекции.
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